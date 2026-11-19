Por: Revistaeyn.com

El Departamento de Comercio de Estados Unidos designó un consorcio liderado por Dell Technologies para ofrecer a El Salvador infraestructura de cómputo avanzado.

La iniciativa, denominada "American SI Consortium for El Salvador", figura entre los primeros 33 consorcios que Washington incorporó el 16 de noviembre a su programa de exportación de tecnologías de inteligencia artificial.

El catálogo oficial identifica a Dell como la empresa que encabeza el grupo y a NVIDIA como parte de la arquitectura técnica de la oferta.

El paquete está diseñado para que el procesamiento, los datos y los modelos de IA que utilicen esa infraestructura permanezcan en El Salvador.

Si se concreta, las instituciones que adopten la plataforma podrían ejecutar esas tareas dentro del país sin enviar los datos correspondientes a servidores en el exterior.

La oferta se concentra en equipos de alto rendimiento e infraestructura de datos y contempla incorporar más adelante soluciones de seguridad y aplicaciones sectoriales.