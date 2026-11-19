Por: Revistaeyn.com
El Departamento de Comercio de Estados Unidos designó un consorcio liderado por Dell Technologies para ofrecer a El Salvador infraestructura de cómputo avanzado.
La iniciativa, denominada "American SI Consortium for El Salvador", figura entre los primeros 33 consorcios que Washington incorporó el 16 de noviembre a su programa de exportación de tecnologías de inteligencia artificial.
El catálogo oficial identifica a Dell como la empresa que encabeza el grupo y a NVIDIA como parte de la arquitectura técnica de la oferta.
El paquete está diseñado para que el procesamiento, los datos y los modelos de IA que utilicen esa infraestructura permanezcan en El Salvador.
Si se concreta, las instituciones que adopten la plataforma podrían ejecutar esas tareas dentro del país sin enviar los datos correspondientes a servidores en el exterior.
La oferta se concentra en equipos de alto rendimiento e infraestructura de datos y contempla incorporar más adelante soluciones de seguridad y aplicaciones sectoriales.
Qué aporta cada empresa
La solución se basa en Dell AI Factory with NVIDIA. En su documentación técnica, Dell describe una plataforma que combina sus servidores, sistemas de almacenamiento y redes con aceleradores y software de NVIDIA.
El catálogo de arquitecturas de NVIDIA muestra que la plataforma admite distintas configuraciones. La ficha para El Salvador aún deja por precisar los equipos, la capacidad de cómputo y las entidades que utilizarían la infraestructura.
Alojar los servidores en El Salvador permitiría mantener allí el procesamiento de las tareas que se ejecuten en la plataforma. El control efectivo dependería también de quién opera los sistemas, quién administra los permisos y qué condiciones rigen el soporte técnico.
La propia documentación de Dell señala que el control sobre la información depende, además de la ubicación, del software, la gestión de identidades, la red y los procedimientos de operación.
Qué respalda Washington y qué falta definir
Según el Departamento de Comercio, la designación incorpora el paquete a un catálogo de ofertas que Estados Unidos puede promover ante compradores extranjeros.
Las empresas seleccionadas pueden acceder a gestiones diplomáticas prioritarias, así como a vías preferentes para la revisión de licencias de exportación y la canalización de solicitudes de financiamiento federal. Cada organismo evalúa esas solicitudes según sus propias reglas.
Al 19 de noviembre, la documentación pública revisada por E&N no acredita un contrato de adquisición ni una instalación en servicio.
La designación se produce en un contexto de acercamiento tecnológico entre ambos países.
En junio, la Cancillería salvadoreña anunció la firma de una declaración conjunta sobre oportunidades en IA en el marco de Pax Silica.
El 18 de noviembre, el Ministerio de Exteriores de Japón incluyó a El Salvador entre los signatarios de la declaración de ese marco de cooperación sobre cadenas de suministro vinculadas con la IA.
Para medir el alcance económico de la oferta de Dell, quedan por conocer quién asumiría la inversión, quién operaría la infraestructura y cuáles serían sus primeros usos.