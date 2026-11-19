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El acuerdo firmado en Ciudad de Panamá consolida una cita que el banco considera central para movilizar al menos US$15.000 millones de terceros en cinco años. La edición de enero incluirá una conferencia regional de ministros de Economía y Finanzas y una rueda de negocios.

Por: José Hilario Gómez (Desde Ciudad de Panamá) - Revistaeyn.com Ciudad de Panamá será la sede permanente del Foro Internacional CAF América Latina y el Caribe. El Gobierno panameño y CAF firmaron el acuerdo este jueves durante el lanzamiento de la tercera edición, que se celebrará el 27 y 28 de enero de 2027 en el Panama Convention Center. Diez mandatarios de la región ya confirmaron su participación y los organizadores esperan que la lista crezca en las próximas semanas. El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, dijo que el foro "ya dejó de ser una apuesta". El acuerdo prevé infraestructura y apoyo logístico y protocolar para las próximas ediciones. Díaz-Granados atribuyó la elección a la conectividad, los servicios logísticos, la capacidad hotelera y el capital humano del país. También adelantó que el banco inaugurará su nueva sede en Panamá en 2027 y espera convertirla en un punto de encuentro para autoridades de la región. “Vamos a convertir ese edificio en un gran hub de América Latina y el Caribe, en un gran conector para todos los ministros”.

Además del anfitrión, José Raúl Mulino, CAF confirmó a Rodrigo Paz (Bolivia), Yamandú Orsi (Uruguay), Laura Fernández (Costa Rica), Pedro Alliana (Paraguay), Irfaan Ali (Guyana), Nasry Asfura (Honduras), Daniel Noboa (Ecuador) y Luis Abinader (República Dominicana), así como a la primera ministra de Barbados, Mia Mottley. También confirmó su participación el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo. Integralmente, los convocantes esperan la presencia de más de 40 organizaciones internacionales. Las actividades comenzarán el 26 de enero con un festival de ideas y se extenderán hasta el 29, cuando concluirá la rueda de negocios de dos días. CAF prevé recibir delegaciones empresariales de cinco continentes y más de 350 panelistas. La edición de 2026 reunió a más de 6.500 participantes de 70 países, incluidos ocho jefes de Estado, según el banco. Granados explicó que el directorio de CAF ratificó en octubre, en Montevideo, la meta de movilizar al menos US$15.000 millones de inversionistas y otras entidades financieras en cinco años para proyectos en América Latina y el Caribe. El foro forma parte de esa estrategia. El banco prevé recibir por primera vez en el encuentro a fondos de desarrollo de Medio Oriente para ampliar su participación en la región. La agenda combinará debates sobre riesgo político, integración, inversión, tecnología, energía, clima y desarrollo social. Díaz-Granados situó la convocatoria en un escenario de "fragmentación geopolítica". También anticipó transformaciones económicas, agudización de la crisis climática por el fenómeno de El Niño y una “triple transición” verde, digital y energética. Para 2027 prospectó disrupciones en los precios de la energía y efectos de la crisis en Medio Oriente. Aun así, planteó que "la integración ofrece oportunidades de resiliencia".

Otra novedad del próximo encuentro de CA en Panamá será la primera Conferencia de Ministros de Economía y Finanzas de la región, propuesta por Uruguay desde la presidencia de la CELAC. La cita abordará la coordinación fiscal, el déficit y el fortalecimiento institucional.

CAF y el Gobierno panameño anunciaron además que destinarán todos los fondos recaudados en patrocinios del foro a la recuperación tras los terremotos en Panamá, Venezuela y Colombia.



La apuesta de Panamá por convocar a la región