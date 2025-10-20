Alibaba invierte US$926 millones en mayor compra inmobiliaria en Hong Kong

POR EFE

El gigante digital chino Alibaba y su filial Ant Group han protagonizado una de las mayores operaciones inmobiliarias recientes en Hong Kong al invertir 7.200 millones de dólares hongkoneses (795 millones de euros, 926 millones de dólares) en la compra de varias plantas de una torre de oficinas.

Se trata de la mayor transacción inmobiliaria registrada en la ciudad desde 2021 y una de las más relevantes del ejercicio económico en la región.

La adquisición comprende 28.015 metros cuadrados distribuidos en las 13 plantas más altas del edificio, con 50 plazas de aparcamiento y derechos exclusivos de rotulación, según informó Mandarin Oriental International, promotora del proyecto.

El precio medio del inmueble se sitúa en 23.876 dólares hongkoneses por metro cuadrado, lo que confirma un punto de inflexión en el debilitado segmento de oficinas, afectado por un exceso de oferta que mantiene vacantes unos 1,39 millones de metros cuadrados, cifra superior al total de los espacios nobles del distrito financiero de Central.