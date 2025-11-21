¿Podrá la inteligencia artificial impulsar aún más el mercado en 2026?

Empresas & Management

La inversión en IA está teniendo un "impacto directo creciente en la economía", con equipos y software de procesamiento de información que suman 0,8 puntos porcentuales al crecimiento real del PIB de Estados Unidos en el segundo trimestre de 2025.

Por revistaeyn.com La inteligencia artificial ha sido el "motor del ascenso del mercado" en los últimos años, y UBS cree que esta tendencia puede continuar en 2026, siempre que el gasto en capital se mantenga sólido y las empresas comiencen a demostrar rendimientos de sus inversiones. En un nuevo informe de la oficina principal de inversiones de UBS, el banco afirmó que "las tendencias poderosas en el capital y la adopción acelerada probablemente impulsarán nuevas ganancias para las acciones vinculadas a la IA en el próximo año."

La influencia de la IA en los mercados ya es evidente. UBS señaló que las empresas de servicios de Tecnología de la Información (TI) y comunicación, muchas de ellas beneficiadas de los avances en IA, representan ahora el 36 % del índice MSCI AC World, mientras que las nueve principales acciones tecnológicas estadounidenses han contribuido con el 72 % del crecimiento del Russell 3000 en el último año. La inversión en IA está teniendo un "impacto directo creciente en la economía", con equipos y software de procesamiento de información que suman 0,8 puntos porcentuales al crecimiento real del PIB de Estados Unidos en el segundo trimestre de 2025. Se dice que el ciclo de inversión sigue siendo intenso. UBS afirmó que el robusto gasto de inversión en IA ha impulsado al Nasdaq un 107 % en tres años, con un aumento del 157 % en los semiconductores.