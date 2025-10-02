Amazon potencia sus dispositivos con una Alexa con más IA

Empresas & Management

POR EFE Amazon presentó una amplia y diversa gama de dispositivos -cuatro nuevos Echo, distintos modelos de cámaras Ring y hasta un nuevo Kindle Scribe en color-, todos ellos cargados con una Alexa repleta de inteligencia artificial (IA) que tiene el objetivo de ayudar, pero sin molestar ni distraer al usuario. "El objetivo de Amazon es incorporar IA en el diseño de todos estos dispositivos, no como una hazaña tecnológica, sino para tratar de resolver problemas de casos reales en nuestros clientes", explicó el director de Alexa en español, Carlos Pérez, en una mesa redonda. Los dispositivos atienden problemas como saber quién está llamando a la puerta de casa, gracias al nuevo "reconocimiento facial" de Alexa+ Greetings en Ring, o que un libro electrónico pueda hacer un "resumen de una novela para refrescar la memoria del lector antes de sumergirse en un nuevo capítulo", afirmó Pérez. Lo primero que apuntó el vicepresidente de Amazon, Panos Panay, al subirse al escenario de Nueva York para presentar las novedades de su compañía fue que las pantallas con sus constantes notificaciones son una común fuente de distracción y que sus productos buscan ser completamente lo opuesto.

En el caso de Kindle Scribe, el objetivo, según Pérez, es construir un santuario para la lectura o la escritura, sin distracciones. Mientras que en el caso del hogar, la meta de Amazon es consolidar una IA para el hogar inteligente con la que se pueda conversar y activar para resolver cualquier duda dentro y fuera de la casa, como podría ser un resumen de las noticias del día. El gigante tecnológico lanzó también el Echo Dot Max (99,99 dólares) y un nuevo Echo Studio (219,99 dólares), así como dos nuevas pantallas inteligentes: el Echo Show 8 (179,99 dólares) y el Echo Show 11 (219,99 dólares). Las principales novedades de estos productos son, por una parte, que tienen un diseño que busca que "se combinen correctamente" con las decoraciones de los salones y las cocinas; así como un nuevo "corazón" formado por los chips AZ3 y AZ3 Pro. "Echo Dot Max utiliza AZ3 para una mejor detección de voz, un aspecto fundamental para crear una IA que sea accesible desde cualquier punto de la habitación. AZ3 potencia nuestro mejor sistema de micrófonos, permitiendo interacciones más naturales con Alexa+, filtrando el ruido de fondo y mejorando la detección de la palabra clave en más de un 50%", anotó la empresa en un comunicado Igualmente, la información agregó que "Echo Studio, Echo Show 8 y Echo Show 11 incluyen el chip AZ3 Pro, que amplía las capacidades de audio de AZ3 y admite modelos de lenguaje y visión de última generación". Pérez, además, resaltó que los nuevos chips permiten que parte de la información se gestione directamente en el dispositivo y que no tenga que ir a los servidores para poderse procesar. Alexa+ también está presente en las nuevas Fire TV Series 2 y 4, lo que permite al usuario usar la IA para solicitar recomendaciones de películas, consultar resultados deportivos y buscar escenas específicas en Prime Video mediante comandos de voz.

Alexa+ en español

Por el momento, este nuevo modelo de Alexa está activo solo en Estados Unidos, en inglés, por 19,99 dólares al mes, pero el gigante tecnológico está trabajando en una versión en español que lanzará en México.