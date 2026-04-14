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Amazon va por Starlink: compra Globalstar y entra en la guerra del espacio

La adquisición refuerza la estrategia de conectividad de Amazon en un mercado que mueve miles de millones y donde SpaceX lleva ventaja. El acuerdo también consolida el vínculo con Apple y abre una nueva fase de competencia tecnológica.

Por: revistaeyn.com Amazon anunció la adquisición de la empresa satelital Globalstar por US$11.570 millones, en una operación que marca un paso decisivo en su estrategia para posicionarse en el negocio de conectividad espacial. El acuerdo incorpora a la órbita de Amazon una constelación de 24 satélites y fortalece su infraestructura en un mercado que está atrayendo inversiones multimillonarias por parte de las principales tecnológicas. Las acciones de Globalstar subieron cerca de un 10% tras el anuncio, mientras que Amazon avanzó alrededor de un 3%, reflejando la lectura positiva de los inversores. Globalstar continuará operando servicios clave, incluyendo soluciones de conectividad utilizadas por Apple, como las funciones de emergencia vía satélite en dispositivos móviles, lo que añade una dimensión estratégica adicional al acuerdo.

Una apuesta por escala en un mercado en expansión

La operación se inscribe en una carrera más amplia por dominar el mercado global de internet satelital, un segmento considerado crítico para el futuro de la conectividad, especialmente en zonas remotas y para aplicaciones empresariales, gubernamentales y de defensa. Amazon ya venía desarrollando su propia red a través del Proyecto Kuiper, con más de 200 satélites, y la adquisición de Globalstar le permite ampliar capacidades en términos de espectro, infraestructura y servicios.Sin embargo, el desafío sigue siendo considerable.

Sin dudas, el movimiento de Jeff Bezos apunta directamente al liderazgo de Elon Musk y su red Starlink, que actualmente domina el mercado con una constelación de más de 10.000 satélites en operación.

La brecha no es solo tecnológica, sino también de tiempo de ejecución y escala. Starlink ha logrado desplegar rápidamente infraestructura, captar millones de usuarios y consolidar acuerdos comerciales y gubernamentales en múltiples regiones.

Aun así, Amazon cuenta con ventajas estructurales:

• Capacidad financiera para sostener inversiones de largo plazo.

• Ecosistema tecnológico y cloud (AWS) para integrar servicios.

• Relaciones comerciales globales que pueden acelerar la adopción.

Negocio de escala global y alto valor estratégico