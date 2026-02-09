Tecnología & Cultura Digital

Más allá de Starlink: Cómo la telefonía satelital puede romper el paradigma del negocio telco

Más allá de los rumores sobre un teléfono propio de Elon Musk, el verdadero cambio de fondo es otro: una conectividad móvil que deja de depender de la infraestructura terrestre y obliga a repensar el rol de las telcos, la regulación y la geografía del negocio.

Por revistaeyn.com Los rumores sobre un posible teléfono satelital de Starlink volvieron a instalar a Elon Musk en el centro de la escena. Reuters habló de desarrollos internos, Musk respondió con su ambigüedad habitual ("no es descartable"), y el mercado volvió a preguntarse si SpaceX está por lanzar su propio smartphone. Pero tal vez esa no sea la pregunta correcta. Porque el verdadero cambio no pasa por el dispositivo, sino por algo mucho más profundo: la posibilidad de desacoplar definitivamente la telefonía móvil de la infraestructura terrestre. El punto de inflexión ya ocurrió Starlink no necesita lanzar un teléfono para alterar el ecosistema. Con su tecnología Direct to Cell, la constelación de satélites de órbita baja ya funciona, en los hechos, como una red móvil global desde el espacio. Los acuerdos con operadores como T-Mobile, Telefónica o Entel muestran que el modelo no es teórico: los teléfonos actuales, sin hardware adicional, ya pueden conectarse directamente a un satélite cuando no hay señal terrestre.

Hoy el servicio se limita a SMS, mañana a voz y datos. La progresión es clara. Y con ella, aparece una pregunta incómoda para la industria:¿qué sucede con la telefonía cuando la cobertura deja de depender del territorio? El fin de la “zona sin señal” Durante décadas, la telefonía móvil estuvo atada a una ecuación simple: cobertura = torres + espectro + geografía. Donde no había red, no había servicio. La telefonía satelital directa rompe esa lógica. Cuando la conectividad proviene del cielo: ● Las zonas rurales, marítimas o industriales dejan de ser excepciones. ● La conectividad de emergencia pasa de ser un servicio premium a una capacidad estructural. ● La noción misma de “zona sin cobertura” empieza a perder sentido. No es una mejora incremental. Es un cambio de paradigma. Las telcos frente a un nuevo rol En este escenario, las operadoras móviles no desaparecen, pero sí se transforman. Dejan de ser exclusivamente dueñas de la red para convertirse en: ● gestoras de clientes, ● administradoras de espectro, ● integradoras de servicios. La infraestructura crítica ya no está solo en tierra: está en órbita. Y quien controla la constelación controla una parte central del negocio. El poder se desplaza lentamente desde la infraestructura física hacia el control de la red, los datos y la experiencia del usuario.