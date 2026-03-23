Más de una década después del primer intento, Amazon planea desarrollar su smartphone

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El esfuerzo más reciente, conocido internamente como “Transformer”, está siendo desarrollado dentro de su unidad de dispositivos y servicios, según cuatro personas familiarizadas con el asunto.

Por revistaeyn.com En 2014, Amazon presentó su primer teléfono inteligente con la esperanza de competir con Apple y Samsung. En cambio, el Fire Phone —supervisado directamente por el fundador Jeff Bezos— fue descontinuado en poco más de un año, convirtiéndose en uno de los fracasos más notorios de la compañía. Ahora, Amazon está preparando un nuevo teléfono.

El esfuerzo más reciente, conocido internamente como “Transformer”, está siendo desarrollado dentro de su unidad de dispositivos y servicios, según cuatro personas familiarizadas con el asunto. El teléfono es visto como un posible dispositivo de personalización móvil que puede sincronizarse con el asistente de voz doméstico Alexa y servir como un canal de conexión con los clientes de Amazon a lo largo del día, dijeron las fuentes. La iniciativa es el capítulo más reciente en un esfuerzo de varios años por llevar al mercado la visión de larga data de Bezos de un asistente informático omnipresente impulsado por voz, similar a la computadora controlada por voz de la serie de ciencia ficción “Star Trek”. Bezos había imaginado un teléfono inteligente centrado en las compras que pudiera competir con Apple ofreciendo la conveniencia del envío y descuentos a través de la membresía Prime. El esfuerzo de Amazon por desarrollar un nuevo smartphone no había sido reportado previamente. Reuters no pudo determinar algunos detalles, como el precio previsto del teléfono, los ingresos que Amazon espera generar o el compromiso financiero que la empresa ha destinado al proyecto. Un portavoz de Amazon se negó a hacer comentarios para esta historia.

LO QUE SE SABE DEL PROYECTO

Según lo previsto, las funciones de personalización del nuevo teléfono harían más fácil que nunca comprar en Amazon.com, ver Prime Video, escuchar Prime Music u ordenar comida de socios como Grubhub, indicaron las fuentes. Solicitaron anonimato porque no estaban autorizadas a discutir asuntos internos. Un enfoque clave del proyecto Transformer ha sido integrar capacidades de inteligencia artificial en el dispositivo, dijeron las fuentes. Esto podría eliminar la necesidad de las tiendas de aplicaciones tradicionales, que requieren descargar y registrarse en aplicaciones antes de poder utilizarlas. Es probable que Alexa sea una función central, aunque no necesariamente el sistema operativo principal del teléfono, añadieron. De hecho, la corta historia del hardware con inteligencia artificial integrada está marcada por fracasos, incluyendo el pin de Humane AI y el asistente Rabbit R1, ambos diseñados para ofrecer inteligencia artificial generativa sin necesidad de iniciar sesión en computadoras o teléfonos móviles. Ambos recibieron críticas negativas, y el dispositivo de Humane fue descontinuado. Eso no ha disuadido a otros de seguir explorando dispositivos nativos de IA que eliminan el lenguaje visual basado en aplicaciones de los smartphones. OpenAI está trabajando con el exjefe de diseño de Apple, Jony Ive, en varios prototipos de hardware, mientras que Apple, Google y Meta desarrollan nuevas gafas y otros dispositivos con IA integrada, como relojes y audífonos.