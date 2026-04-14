Empresas & Management

Internet de Starlink llegará a Costa Rica en la segunda mitad del 2026

La nueva red denominada Liberty Starlink permitirá que tanto consumidores como clientes corporativos se conecten a servicios de datos que habilitan voz, video y mensajería a través de aplicaciones, así como el envío y recepción de mensajes de texto (SMS) desde lugares donde actualmente no existe cobertura móvil.

Por revistaeyn.com Liberty y Starlink han firmado un acuerdo para ofrecer, por primera vez en Costa Rica, conectividad satelital móvil. Esta iniciativa busca impulsar la innovación en las telecomunicaciones y contribuir al avance de la conectividad en el país. La nueva red denominada Liberty Starlink permitirá que tanto consumidores como clientes corporativos se conecten a servicios de datos que habilitan voz, video y mensajería a través de aplicaciones, así como el envío y recepción de mensajes de texto (SMS) desde lugares donde actualmente no existe cobertura móvil.

Liberty y Starlink trabajan de manera conjunta para lanzar esta nueva forma de conectividad durante la segunda mitad del 2026.

Cabe recordar que el servicio del internet satelital de la empresa de Elon Musk ya está disponible en El Salvador, Honduras, Guatemala y Panamá. Este servicio se basa en una constelación de 650 satélites lanzados en órbita baja terrestre (LEO) que funcionan como torres de telefonía móvil en el espacio. El servicio de conexión satelital móvil estará incluido sin costo adicional en todos los planes pospago de Liberty y disponible bajo demanda para clientes prepago. Para utilizarlo, únicamente se requiere contar con un teléfono compatible con tecnología 4G LTE.