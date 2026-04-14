Internet de Starlink llegará a Costa Rica en la segunda mitad del 2026

Por revistaeyn.com
Liberty y Starlink han firmado un acuerdo para ofrecer, por primera vez en Costa Rica, conectividad satelital móvil. Esta iniciativa busca impulsar la innovación en las telecomunicaciones y contribuir al avance de la conectividad en el país.
La nueva red denominada Liberty Starlink permitirá que tanto consumidores como clientes corporativos se conecten a servicios de datos que habilitan voz, video y mensajería a través de aplicaciones, así como el envío y recepción de mensajes de texto (SMS) desde lugares donde actualmente no existe cobertura móvil.
Liberty y Starlink trabajan de manera conjunta para lanzar esta nueva forma de conectividad durante la segunda mitad del 2026.
Cabe recordar que el servicio del internet satelital de la empresa de Elon Musk ya está disponible en El Salvador, Honduras, Guatemala y Panamá.
Este servicio se basa en una constelación de 650 satélites lanzados en órbita baja terrestre (LEO) que funcionan como torres de telefonía móvil en el espacio.
El servicio de conexión satelital móvil estará incluido sin costo adicional en todos los planes pospago de Liberty y disponible bajo demanda para clientes prepago. Para utilizarlo, únicamente se requiere contar con un teléfono compatible con tecnología 4G LTE.
Uno de los principales beneficios de esta tecnología es la seguridad. En casos de accidentes, desastres naturales o emergencias, cuando las redes terrestres pueden colapsar, la conexión móvil con los satélites permitirá a las personas pedir ayuda y mantenerse en contacto.
Johanna Escobar, gerente general de Liberty, señaló que “este acuerdo representa un avance significativo para el país. Ser el primer operador en ofrecer conexión satelital móvil de Starlink refuerza nuestro compromiso de seguir innovando y de asegurar que las personas y empresas puedan mantenerse comunicadas en todo el territorio nacional.”
La conectividad satelital directa al celular ya se implementa comercialmente en países como Ucrania, Chile y Perú, con proveedores locales por medio de Starlink.