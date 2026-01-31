American Airlines planea reanudar los vuelos estadounidenses a Venezuela

Empresas & Management

Por revistaeyn.com American Airlines anunció que planeaba reanudar los servicios a Venezuela por primera vez en más de seis años, a la espera de la aprobación gubernamental y sujeto a evaluaciones de seguridad, apenas semanas después de que el ejército estadounidense capturara al presidente Nicolás Maduro. El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, revocó una orden de 2019 que prohibía a aerolíneas estadounidenses volar a Venezuela, después de que el presidente Donald Trump le ordenara tomar la medida. En su directiva, Duffy dijo que "la suspensión continuada del servicio aéreo ya no es necesaria por interés público."

La solicitud de Trump llegó tras una conversación con el presidente en funciones del país, Delcy Rodríguez. "Los ciudadanos estadounidenses muy pronto podrán ir a Venezuela y estarán seguros allí", dijo Trump. American suspendió el servicio a Venezuela en 2019 después de que Estados Unidos prohibiera los vuelos. United Airlines declinó decir si quería reanudar los vuelos. Delta Air Lines no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios a Reuters. American, que comenzó a operar en Venezuela en 1987, afirmó que los vuelos diarios previstos ofrecerán la oportunidad de viajes de negocios, ocio y humanitarios a la región. Era la aerolínea estadounidense más grande del país antes de la suspensión de vuelos.

OTRAS RESTRICCIONES

La orden de Duffy señaló que no afectaba otras restricciones regulatorias de los Departamentos de Estado, Tesoro, Comercio y Seguridad Nacional, ni el estatus de Venezuela dentro del programa de Evaluación Internacional de Seguridad de la Aviación de la Administración Federal de Aviación (FAA). Es poco probable que los vuelos se reanuden durante varias semanas o incluso algunos meses, ya que la FAA deberá realizar evaluaciones y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) también probablemente llevará a cabo una revisión de seguridad.