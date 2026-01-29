Millicom se queda con el 100 % de las acciones de EPM en Tigo Colombia

Por revistaeyn.com

Millicom avanza para ser el gran jugador de las telecomunicaciones de Colombia. Por medio de un comunicado, la empresa anunció que adquirió el 100 % de las acciones de Empresas Públicas de Medellín en UNE EPM.

Según se indica pagó US$571 millones y tomó el control casi total de Tigo Colombia.

"La oferta de Millicom fue de 418.741 COP por acción, lo que representa una contraprestación total de aproximadamente 2,1 billones de COP (aproximadamente US$571 millones). Esta adquisición consolida la participación de Millicom en UNE a casi el 100%, tras la exitosa finalización del proceso de desinversión pública gestionado por EPM conforme a la Ley Colombiana 226", apunta textual el documento.