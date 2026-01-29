Millicom se queda con el 100 % de las acciones de EPM en Tigo Colombia

Por revistaeyn.com
Millicom avanza para ser el gran jugador de las telecomunicaciones de Colombia. Por medio de un comunicado, la empresa anunció que adquirió el 100 % de las acciones de Empresas Públicas de Medellín en UNE EPM.
Según se indica pagó US$571 millones y tomó el control casi total de Tigo Colombia.
"La oferta de Millicom fue de 418.741 COP por acción, lo que representa una contraprestación total de aproximadamente 2,1 billones de COP (aproximadamente US$571 millones). Esta adquisición consolida la participación de Millicom en UNE a casi el 100%, tras la exitosa finalización del proceso de desinversión pública gestionado por EPM conforme a la Ley Colombiana 226", apunta textual el documento.
Tras el cierre, la estructura simplificada de propiedad permitirá a Millicom optimizar aún más sus operaciones en Colombia y acelerar sus planes estratégicos de integración.
EPM informó que Millicom Colombia Holdings fue el único interesado en acceder a la participación puesta a la venta. “EPM recibió solo un sobre para Precalificación, el cual cumplió con todos los requisitos establecidos en el Reglamento. La Propuesta de Compra presentada fue equivalente al precio mínimo de venta aprobado por la Junta Directiva de EPM y establecido en el Programa de Enajenación”, indicó a través de un comunicado, en el que detalló los montos involucrados y explicitados anteriormente.
A partir de ahora, comienza a correr el tiempo para que Millicom pague lo ofertado. Cuenta con cinco días hábiles para efectuar esa transacción, tiempo que comienza a correr desde este miércoles 28 de enero, explicaron desde EPM. Pero en virtud de lo señalado por Millicom, todo indica que esto se concretará antes de la fecha límite.