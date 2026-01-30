Empresas & Management

Heineken y FIFCO sellaron la fusión: se consolidó la jugada maestra

Iniciado este 2026, se concretó operativamente la mayor venta de una empresa privada en la historia de Centroamérica. FIFCO y Heineken ya serán una sola empresa. Rolando Carvajal, se queda como líder de esta nueva compañía.

Por Gabriela Melara - Daniel Zueras – revistaeyn.com Heineken confirmó, por medio de un comunicado, que se concreta la adquisición de la costarricense Florida Ice and Farm Company (FIFCO). “¡Hoy celebramos un hito emocionante! Nos complace anunciar la finalización de la adquisición de los negocios de bebidas y retail de FIFCO, lo que supone un paso importante para fortalecer nuestra presencia en la dinámica y creciente región centroamericana”, apunta el escrito.

El negocio, que se venía negociando desde finales del año pasado, se pactó por un monto de US$3.250 millones e incluye marcas icónicas como la cerveza Imperial, Pilsen o Tropical. "Esta decisión reafirma nuestro compromiso de generar valor para nuestros accionistas y fortalecer la proyección de Costa Rica y la región. Deseamos el mayor éxito en esta nueva etapa, convencidos de que traerá oportunidades para el talento local y desarrollo económico", señaló Wilhelm Steinvorth, presidente de la Junta Directiva de FIFCO. La operación recibió el visto bueno de las autoridades de competencia de Costa Rica y Nicaragua, cumpliendo así con todos los requisitos legales.

Cabe resaltar que FIFCO no desaparece, ya que seguirá operando en la Bolsa Nacional de Valores y se enfocará en sus otros negocios que no fueron parte de la venta: la división de hospitalidad y bienes raíces (donde manejan hoteles y proyectos inmobiliarios de lujo) y su participación en la fabricación de vidrio a través de la empresa Comegua.

NUEVO COMIENZO PARA HEINEKEN DE LA MANO DE FIFCO

Para la cervecera este hecho “representa el comienzo de un nuevo capítulo construido sobre una colaboración de larga data, valores compartidos y una ambición conjunta de crecimiento”.

La operación le da a Heineken control total sobre un portafolio multicategoría que va mucho más allá de la cerveza: bebidas funcionales, FABs, no alcohólicas, alimentos y retail especializado.

El acuerdo abarca los negocios de bebidas, alimentos y retail de FIFCO en Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras, así como sus operaciones de bebidas en México y participaciones estratégicas en Nicaragua y Panamá (Compañía Cervecera Nicaragua y Cervecería Panamá, respectivamente). Dentro de la venta se integran marcas icónicas y cadenas comerciales como la franquicia de panaderías Musmanni y las tiendas de conveniencia MUSI.

Sin duda, la venta de FIFCO a Heineken fue el negocio de 2025 en la región y la cifra de la venta una de las más altas de la historia reciente de Centroamérica, un burbujeante acuerdo que además incluye los porcentajes de la compañía en los negocios cerveceros en Nicaragua y Panamá, y los de alimentación.

ROLANDO CARVAJAL, LÍDER DE LA NUEVA ETAPA

Rolando Carvajal, líder de FIFCO, y todo equipo de la compañía (unos 3.600 colaboradores) se unen oficialmente a la familia HEINEKEN, “esperamos desbloquear juntos nuevas oportunidades en innovación, premiumización y excelencia operativa”, apuntan. De hecho, en una entrevista exclusiva con E&N, Carvajal anticipaba que el país y la región se consolidaban, con esta fusión, como un hub relevante dentro de América Latina, comparable —por escala relativa— con otras plataformas clave del grupo a nivel global.