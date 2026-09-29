Anthropic alerta a inversores posibles "riesgos existenciales para la humanidad" de su IA

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Anthropic, creadora del modelo de inteligencia artificial Claude, ha advertido a potenciales inversores en el folleto sobre su prevista salida a bolsa de que su tecnología puede plantear "riesgos existenciales para la humanidad".

Por: EFE La compañía estadounidense dedica una parte importante del documento a los riesgos asociados al desarrollo de modelos de IA cada vez más avanzados; entre ellos, "la posibilidad de que manipulen, chantajeen o desarrollen comportamientos impredecibles", según publica hoy Financial Times. El folleto fue distribuido entre un pequeño grupo de posibles inversores ante la próxima salida a bolsa, prevista para este otoño en el Nasdaq de Nueva York, de la empresa dirigida por Dario Amodei, cuyos inversores confían en que pueda alcanzar una valoración de más de US$2 billones, de acuerdo con el diario.

Resultados económicos de Anthropic

El texto también informa de que Anthropic registró el año pasado unos ingresos de US$4.600 millones, casi doce veces más que el ejercicio anterior, pero sufrió una pérdida operativa de más de US$8.000 millones. Los gastos operativos ascendieron a casi US$13.000 millones, debido en buena medida al costo de los recursos informáticos necesarios para entrenar y ejecutar sus modelos, según el Financial Times.

Anthropic prevé además comprometer US$518.000 millones en servicios de computación en la nube, capacidad informática e infraestructura durante los próximos años para sostener su expansión, se apunta en el folleto. El periódico recuerda que los ingresos de la compañía han seguido aumentando con rapidez este año, con US$11.500 millones en el segundo trimestre, aunque sus gastos también aumentan.