Samsung anuncia una inversión de US$1.000 millones en la firma de IA Helix

Samsung Electronics aportará US$500 millones otras cinco compañías afiliadas, entre ellas Samsung C&T y Samsung Life Insurance, aportarán el resto de una inversión destinada a ampliar "su competitividad en componentes y adquirir influencia a nivel de sistemas e infraestructura", señaló el gigante surcoreano en un comunicado.

El conglomerado tecnológico Samsung anunció que invertirá US$1.000 millones en la firma de infraestructura de inteligencia artificial (IA) Helix, fundada por la firma de inversión estadounidense KKR, en el marco de su estrategia para reforzar su cartera más allá de los chips de memoria.

Helix tiene como objetivo financiar, desarrollar y operar la "próxima generación" de infraestructura para IA, según su página web, y fue lanzada por la firma de inversión estadounidense KKR en junio de 2026 bajo la dirección de Adam Selipsky, ex director ejecutivo de Amazon Web Services (AWS).

La inversión del conglomerado tecnológico Samsung se produce en el marco de su programa para reforzar su capacidad en IA, más allá de la fabricación de semiconductores.

"Los centros de datos de IA están evolucionando rápidamente, pasando de ser simples inversiones en infraestructura a convertirse en plataformas empresariales clave", señaló el gigante surcoreano, que calificó la inversión en Helix de "un hito fundamental" en la transición de "proveedor tradicional de componentes de hardware a un arquitecto activo del ecosistema global de infraestructura de IA".