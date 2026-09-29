Cox desarrollará proyecto fotovoltaico Chiquimulilla en Guatemala

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Una vez entre en operación, la instalación generará aproximadamente 167.600 MWh de electricidad renovable al año, energía suficiente para abastecer a alrededor de 200.000 hogares.

Por revistaeyn.com Cox, grupo internacional especializado en infraestructuras críticas de agua y energía, continúa avanzando con el desarrollo del proyecto solar fotovoltaico Chiquimulilla, una infraestructura que contribuirá al fortalecimiento de la matriz energética renovable de Guatemala. El proyecto contempla una capacidad instalada de 75,2 MWp, situándose entre los complejos solares de mayor escala del mercado guatemalteco.

Cox ha llegado a un acuerdo para la financiación del proyecto con un pool de entidades liderado por CIFI, que actúa como estructurador y agente líder de la sindicación, participando con recursos propios, junto con el Fondo de Deuda de Infraestructura Sostenible (SIDF, por sus siglas en inglés), gestionado por CIFI Asset Management, BICSA y Banco Aliado como acreedores. Banco Aliado también participa como banco agente y administrativo de pagos de la facilidad. Ubicado en el municipio de Chiquimulilla, el proyecto aprovecha las condiciones naturales de la región para impulsar una generación eléctrica más sostenible, competitiva y resiliente. El proyecto está estructurado en dos fases y cuenta con contratos de suministro de energía a 15 años suscritos con Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) y Distribuidora de Electricidad de Occidente (DEOCSA), obtenidos previamente en la licitación PEG4, lo que aporta estabilidad financiera y favorece la incorporación de energía renovable al sistema eléctrico nacional.