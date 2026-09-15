Elon Musk coincide en desacelerar la inteligencia artificial

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Los líderes de OpenAI y Anthropic anunciaron que sus compañías permitirán que evaluadores independientes auditen sus sistemas, algo que Musk no indicó de manera expresa para su empresa.

Por Agencia EFE El magnate Elon Musk coincidió con sus rivales, Dario Amodei de Anthropic y Sam Altman de OpenAI, en la necesidad de desacelerar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) por los riesgos de seguridad que representa. Musk, creador de la compañía xAI de inteligencia artificial, respaldó en X el pronunciamiento de Amodei, quien publicó un ensayo en el que pidió a la industria "un ritmo más lento" en el desarrollo de esta tecnología por riesgos como perder el control de los sistemas de IA y disrupción económica.

"Dario tiene razón", escribió Musk en su red social, X. Con ello, el fundador de Tesla se sumó a Altman, quien este sábado también apoyó el llamado de Amodei para moderar la velocidad de la IA. Los líderes de OpenAI y Anthropic anunciaron que sus compañías permitirán que evaluadores independientes auditen sus sistemas, algo que Musk no indicó de manera expresa para su empresa. En su ensayo, Amodei advirtió del mal uso de la IA para posibles ciberataques y bioterrorismo al considerar que, "desde este verano, la inteligencia artificial ha ido avanzando a un ritmo drásticamente más rápido, impulsada principalmente por la creciente capacidad de la propia IA para desarrollar la próxima generación de IA".