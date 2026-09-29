Bill Gates advierte que la IA sin control podría provocar "mil millones de muertes"

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El magnate defendió que regular esta tecnología "supondrá un pequeño coste adicional para el sector, pero no una ralentización drástica de lo que están haciendo".

Por Agencia EFE El magnate y filántropo Bill Gates, cofundador de Microsoft, advirtió de que una inteligencia artificial (IA) sin control podría provocar "mil millones de muertes", en una nueva alerta en medio del debate sobre la regulación de esta tecnología. "Es necesario que las fuerzas del orden y los políticos participen en este debate sobre cómo deben ser las medidas de seguridad y la vigilancia", declaró en una entrevista con la cadena NBC, en la que descartó que la "autorregulación" de la industria vaya a funcionar.

El magnate defendió que regular esta tecnología "supondrá un pequeño coste adicional para el sector, pero no una ralentización drástica de lo que están haciendo". Gates alertó de que una IA en manos equivocadas sería "sin duda lo suficientemente poderosa como para provocar acontecimientos que causarían mil millones de muertes". "Nunca ha existido un arma tan poderosa como la combinación de personas con malas intenciones que utilizan las últimas herramientas de IA", añadió. A principios de mes, los líderes de Anthropic, Dario Amodei; OpenAI, Sam Altman, y xAI, Elon Musk, coincidieran en pedir que se ralentice el desarrollo de la IA para garantizar su seguridad, una postura a la que se opone la Casa Blanca.