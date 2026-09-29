El Canal de Panamá ya tiene su Presupuesto 2027: fuerte apuesta por el agua y la logística

Por: Revistaeyn.com
La aprobación en tercer debate del Presupuesto del Canal de Panamá para el año fiscal 2027 completó su trámite en la Asamblea Nacional.
Detrás de los B/.5.555 millones proyectados en ingresos hay una decisión estratégica: obtener más recursos de la operación actual y, al mismo tiempo, preparar la infraestructura de agua y logística de la que dependerá el negocio en los próximos años.
La vigencia presupuestaria comenzará el 1 de octubre de 2026 y terminará el 30 de septiembre de 2027.
La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) resume sus prioridades en tres frentes: proteger el negocio, asegurar la continuidad de la operación y preparar el futuro.
Para 2027 calcula aportes directos al Tesoro Nacional por B/.3.608 millones, B/.414 millones más que lo contemplado en el presupuesto de 2026. Es un incremento previsto del 12,9 %, sujeto al comportamiento efectivo de los tránsitos, la carga y las condiciones de operación.
El Presupuesto se construyó sobre una proyección de 10.750 tránsitos de buques de alto calado y 457,3 millones de toneladas CP/SUAB, la medida de capacidad utilizada por el Canal.
La ACP incluyó entre sus supuestos la posibilidad de condiciones hídricas difíciles, incluso un fenómeno de El Niño fuerte.
Esa cautela explica por qué el gasto en mantenimiento, protección de activos, conservación de la cuenca y gestión de riesgos ocupa un lugar central en la estrategia: la disponibilidad de agua determina cuánta capacidad puede ofrecer la ruta y con qué previsibilidad.
La tensión entre el presente y el futuro se vio en otro anuncio de la ACP, realizado el mismo día de la aprobación legislativa. Gracias al nivel actual y previsto del lago Gatún, la entidad elevará a 33 los cupos diarios de tránsito a partir del 15 de octubre y autorizó un calado de 49 pies para los buques neopanamax.
Sin embargo, advirtió que persiste un déficit hídrico en la cuenca. Una mejora operativa inmediata, por tanto, no elimina la necesidad de ampliar la seguridad del suministro de agua a largo plazo.
Río Indio: invertir antes de que falte el agua
El presupuesto contempla B/.341,3 millones para nuevas inversiones, entre proyectos de capital, contingencias y desarrollo de iniciativas estratégicas.
La ACP también prevé una ejecución de B/.82 millones durante 2027 para el proyecto del lago de Río Indio. Esta última cifra corresponde a lo planificado para ese año fiscal: no representa el costo total de la obra ni debe confundirse con el conjunto de inversiones futuras del Canal.
Según el cronograma expuesto por la ACP al presentar el presupuesto, durante el año fiscal 2027 comenzarían los primeros procesos de reasentamiento y compensación, junto con la licitación para diseñar y construir el proyecto.
Su avance exigirá algo más que recursos financieros. La propia entidad estima que el lago requerirá reubicar a unas 550 familias de 38 comunidades y estableció un comité con otras instituciones públicas para coordinar el restablecimiento de sus medios de vida.
La ejecución social y la coordinación estatal serán, en consecuencia, pruebas decisivas para el calendario de Río Indio.
De vía de tránsito a plataforma logística
La otra dirección del Presupuesto apunta a diversificar los servicios vinculados con la posición interoceánica de Panamá.
La ACP incluye entre sus iniciativas el corredor energético, dos terminales portuarias y un corredor logístico terrestre.
El corredor energético proyectado permitiría transportar productos como propano, butano y etano entre el Atlántico y el Pacífico sin pasar por las esclusas y sin consumir el agua dulce que requieren los tránsitos.
Las terminales buscan ampliar la capacidad de trasbordo de contenedores, mientras que la extensión del corredor terrestre complementaría la conexión entre ambos litorales.
En conjunto, las iniciativas muestran hacia dónde quiere avanzar la ACP: generar actividad logística alrededor del Canal y reducir la dependencia de una sola forma de utilizar la ruta.
Para las navieras, el presupuesto no trae un aumento de peajes ni cambios en las tarifas vigentes. Sí contempla elevar de B/.1,00 a B/.1,75 el derecho por tonelada neta, una modificación en la composición de los pagos al Estado que, según la ACP, no aumenta el monto total recibido por el Tesoro ni altera las tarifas cobradas a los clientes.
Esa distinción importa para leer correctamente las cifras: el mayor aporte proyectado al país no se presenta como una nueva alza de peajes.
El Presupuesto 2027, así, debe leerse en dos horizontes. En el corto plazo, la ACP busca operar con fiabilidad y aumentar su contribución fiscal. En el largo, necesita asegurar agua y convertir los proyectos logísticos en capacidad efectiva.
El resultado dependerá tanto de la demanda del comercio mundial y del clima como de la ejecución de obras y acuerdos con las comunidades afectadas.