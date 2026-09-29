El Canal de Panamá ya tiene su Presupuesto 2027: fuerte apuesta por el agua y la logística

Por: Revistaeyn.com

La aprobación en tercer debate del Presupuesto del Canal de Panamá para el año fiscal 2027 completó su trámite en la Asamblea Nacional.

Detrás de los B/.5.555 millones proyectados en ingresos hay una decisión estratégica: obtener más recursos de la operación actual y, al mismo tiempo, preparar la infraestructura de agua y logística de la que dependerá el negocio en los próximos años.

La vigencia presupuestaria comenzará el 1 de octubre de 2026 y terminará el 30 de septiembre de 2027.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) resume sus prioridades en tres frentes: proteger el negocio, asegurar la continuidad de la operación y preparar el futuro.

Para 2027 calcula aportes directos al Tesoro Nacional por B/.3.608 millones, B/.414 millones más que lo contemplado en el presupuesto de 2026. Es un incremento previsto del 12,9 %, sujeto al comportamiento efectivo de los tránsitos, la carga y las condiciones de operación.

El Presupuesto se construyó sobre una proyección de 10.750 tránsitos de buques de alto calado y 457,3 millones de toneladas CP/SUAB, la medida de capacidad utilizada por el Canal.

La ACP incluyó entre sus supuestos la posibilidad de condiciones hídricas difíciles, incluso un fenómeno de El Niño fuerte.

Esa cautela explica por qué el gasto en mantenimiento, protección de activos, conservación de la cuenca y gestión de riesgos ocupa un lugar central en la estrategia: la disponibilidad de agua determina cuánta capacidad puede ofrecer la ruta y con qué previsibilidad.

La tensión entre el presente y el futuro se vio en otro anuncio de la ACP, realizado el mismo día de la aprobación legislativa. Gracias al nivel actual y previsto del lago Gatún, la entidad elevará a 33 los cupos diarios de tránsito a partir del 15 de octubre y autorizó un calado de 49 pies para los buques neopanamax.

Sin embargo, advirtió que persiste un déficit hídrico en la cuenca. Una mejora operativa inmediata, por tanto, no elimina la necesidad de ampliar la seguridad del suministro de agua a largo plazo.