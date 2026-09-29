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OEA pedirá a Nicaragua la salida de China, Irán y Rusia de su territorio

El Consejo Permanente de la OEA celebrará el próximo 2 de octubre una reunión extraordinaria, en la sede del organismo en Washington, de los cancilleres de países miembros para tratar la situación política en Nicaragua.

Por Agencia EFE La Organización de Estados Americanos (OEA) tiene previsto pedir al Gobierno de Nicaragua que copreside el matrimonio formado por Daniel Ortega y Rosario Murillo la retirada del territorio nicaragüense de la presencia china, iraní y rusa por la seguridad hemisférica, de acuerdo con un borrador de resolución dado a conocer por opositores nicaragüenses en el exilio. El Consejo Permanente de la OEA celebrará el próximo 2 de octubre una reunión extraordinaria, en la sede del organismo en Washington, de los cancilleres de países miembros para tratar la situación política en Nicaragua.

El encuentro, un mecanismo poco común en el seno de la OEA, se producirá después de que el copresidente Ortega afirmara en julio que no habrá más elecciones en el país centroamericano y de que su Gobierno impulsará reformas constitucionales para lograr dicho objetivo. El proyecto de resolución, presentado por las misiones permanentes de Colombia, Estados Unidos y Perú, señala que muchas de las prácticas y políticas del régimen de Ortega y Murillo tienen "efectos extraterritoriales", explicó el dirigente opositor nicaragüense desnacionalizado Juan Sebastián Chamorro, quien compartió con los medios el borrador de la resolución. En ella, proponen a los cancilleres que demanden a Nicaragua retirar "a todo el personal, la tecnología, las capacidades y las instalaciones de seguridad de países extranjeros cuya presencia amenacen la seguridad hemisférica, es decir, rusos, chinos e iraníes", indicó Chamorro.