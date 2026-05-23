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Anthropic cerrará una ronda de financiamiento por más de US$30.000 millones

Sequoia Capital, Dragoneer Investment Group, Altimeter Capital y Greenoaks Capital Partners liderarán conjuntamente la ronda, y cada firma planea invertir aproximadamente US$2.000 millones, indicó el reporte.

  • Anthropic cerrará una ronda de financiamiento por más de US$30.000 millones

    Fotografía de archivo. EFE/ Angel Colmenares

     Angel Colmenares / EFE
2026-05-23

Por revistaeyn.com

Anthropic está a punto de cerrar una nueva ronda de financiamiento por más de US$30.000 millones, con una valoración superior a los US$900,000 millones. La operación convertiría a la creadora de Claude en la startup de inteligencia artificial más valiosa del mundo, superando a su rival OpenAI.

Sequoia Capital, Dragoneer Investment Group, Altimeter Capital y Greenoaks Capital Partners liderarán conjuntamente la ronda, y cada firma planea invertir aproximadamente US$2,000 millones, indicó el reporte. También se espera la participación de inversionistas actuales, entre ellos el fondo Founders Fund y General Catalyst.

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Los compromisos aún se están ultimando y los términos podrían cambiar. La ronda tomó forma en cuestión de semanas después de que Anthropic iniciara conversaciones este mes, tras recibir propuestas de inversión a finales de abril.

Anthropic espera reportar ingresos por US$10.900 millones en el segundo trimestre, más del doble en comparación con el periodo previo de tres meses, informó Bloomberg News. La compañía también está encaminada a registrar su primer trimestre rentable.

Según informes, la startup comunicó a los inversionistas que su tasa anualizada de ingresos superará los US$50.000 millones al cierre del próximo mes. Esto representa un fuerte crecimiento frente a la tasa anualizada de US$4.000 millones registrada en julio del año pasado.

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Durante una conferencia este mes, el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, afirmó que la empresa registró un crecimiento de 80 veces en ingresos anualizados y uso durante el primer trimestre de este año. Añadió que la startup trabaja para asegurar más recursos de computación que respalden sus servicios.

Anthropic también cerró un acuerdo cercano a los US$45.000 millones con SpaceX, empresa de Elon Musk, además de un convenio por US$1.800 millones con Akamai Technologies para ampliar su capacidad informática. La compañía también obtuvo chips y servicios en la nube de Google, filial de Alphabet Inc..

Por su parte, OpenAI fue valorada recientemente en US$852.000 millones en una ronda de financiamiento concluida en marzo.

Con información de Investing

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