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Anthropic cerrará una ronda de financiamiento por más de US$30.000 millones

Sequoia Capital, Dragoneer Investment Group, Altimeter Capital y Greenoaks Capital Partners liderarán conjuntamente la ronda, y cada firma planea invertir aproximadamente US$2.000 millones, indicó el reporte.

Por revistaeyn.com Anthropic está a punto de cerrar una nueva ronda de financiamiento por más de US$30.000 millones, con una valoración superior a los US$900,000 millones. La operación convertiría a la creadora de Claude en la startup de inteligencia artificial más valiosa del mundo, superando a su rival OpenAI. Sequoia Capital, Dragoneer Investment Group, Altimeter Capital y Greenoaks Capital Partners liderarán conjuntamente la ronda, y cada firma planea invertir aproximadamente US$2,000 millones, indicó el reporte. También se espera la participación de inversionistas actuales, entre ellos el fondo Founders Fund y General Catalyst.

Los compromisos aún se están ultimando y los términos podrían cambiar. La ronda tomó forma en cuestión de semanas después de que Anthropic iniciara conversaciones este mes, tras recibir propuestas de inversión a finales de abril. Anthropic espera reportar ingresos por US$10.900 millones en el segundo trimestre, más del doble en comparación con el periodo previo de tres meses, informó Bloomberg News. La compañía también está encaminada a registrar su primer trimestre rentable. Según informes, la startup comunicó a los inversionistas que su tasa anualizada de ingresos superará los US$50.000 millones al cierre del próximo mes. Esto representa un fuerte crecimiento frente a la tasa anualizada de US$4.000 millones registrada en julio del año pasado.