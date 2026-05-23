Anthropic cerrará una ronda de financiamiento por más de US$30.000 millones

Por revistaeyn.com
Anthropic está a punto de cerrar una nueva ronda de financiamiento por más de US$30.000 millones, con una valoración superior a los US$900,000 millones. La operación convertiría a la creadora de Claude en la startup de inteligencia artificial más valiosa del mundo, superando a su rival OpenAI.
Sequoia Capital, Dragoneer Investment Group, Altimeter Capital y Greenoaks Capital Partners liderarán conjuntamente la ronda, y cada firma planea invertir aproximadamente US$2,000 millones, indicó el reporte. También se espera la participación de inversionistas actuales, entre ellos el fondo Founders Fund y General Catalyst.
Los compromisos aún se están ultimando y los términos podrían cambiar. La ronda tomó forma en cuestión de semanas después de que Anthropic iniciara conversaciones este mes, tras recibir propuestas de inversión a finales de abril.
Anthropic espera reportar ingresos por US$10.900 millones en el segundo trimestre, más del doble en comparación con el periodo previo de tres meses, informó Bloomberg News. La compañía también está encaminada a registrar su primer trimestre rentable.
Según informes, la startup comunicó a los inversionistas que su tasa anualizada de ingresos superará los US$50.000 millones al cierre del próximo mes. Esto representa un fuerte crecimiento frente a la tasa anualizada de US$4.000 millones registrada en julio del año pasado.
Durante una conferencia este mes, el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, afirmó que la empresa registró un crecimiento de 80 veces en ingresos anualizados y uso durante el primer trimestre de este año. Añadió que la startup trabaja para asegurar más recursos de computación que respalden sus servicios.
Anthropic también cerró un acuerdo cercano a los US$45.000 millones con SpaceX, empresa de Elon Musk, además de un convenio por US$1.800 millones con Akamai Technologies para ampliar su capacidad informática. La compañía también obtuvo chips y servicios en la nube de Google, filial de Alphabet Inc..
Por su parte, OpenAI fue valorada recientemente en US$852.000 millones en una ronda de financiamiento concluida en marzo.
Con información de Investing