Amazon anuncia que invertirá hasta US$25.000 millones en Anthropic

Empresas & Management

Según los términos de la inversión, Amazon aportará de inmediato US$5.000 millones a Anthropic, y otros US$20.000 millones en el futuro, vinculados al cumplimiento de hitos comerciales.

Por revistaeyn.com Amazon, el gigante del comercio electrónico, anunció que invertirá hasta US$25.000 millones en la startup de inteligencia artificial Anthropic. El movimiento amplía una relación existente entre ambas compañías, ya que Amazon ya había invertido US$8.000 millones en Anthropic, creadora del popular modelo de IA Claude.

Anthropic también se ha comprometido a gastar más de US$100.000 millones en la próxima década en la infraestructura en la nube de Amazon, asegurando hasta 5 gigavatios de capacidad mediante el uso de chips Trainium de Amazon para impulsar a Claude. Según los términos de la inversión, Amazon aportará de inmediato US$5.000 millones a Anthropic, y otros US$20.000 millones en el futuro, vinculados al cumplimiento de hitos comerciales. La alianza incluye acceso a Trainium2, Trainium3, Trainium4 y futuras generaciones de chips. Anthropic también utilizará decenas de millones de núcleos de CPU Graviton de Amazon. La colaboración abarca la capacidad de Trainium3, que se espera entre en funcionamiento este año, así como capacidades ampliadas de inferencia internacional en Asia y Europa, según indicó la compañía en un comunicado. “Vemos de forma positiva la ampliación de la alianza entre Amazon Web Services y Anthropic anunciada esta tarde, ya que profundiza la relación de Amazon con Anthropic y demuestra que Trainium está ganando impulso y participación en el entrenamiento e inferencia de IA”, señaló el analista de Truist Securities, Youssef Squali, en una nota.