Amazon anuncia que invertirá hasta US$25.000 millones en Anthropic

Por revistaeyn.com
Amazon, el gigante del comercio electrónico, anunció que invertirá hasta US$25.000 millones en la startup de inteligencia artificial Anthropic.
El movimiento amplía una relación existente entre ambas compañías, ya que Amazon ya había invertido US$8.000 millones en Anthropic, creadora del popular modelo de IA Claude.
Anthropic también se ha comprometido a gastar más de US$100.000 millones en la próxima década en la infraestructura en la nube de Amazon, asegurando hasta 5 gigavatios de capacidad mediante el uso de chips Trainium de Amazon para impulsar a Claude.
Según los términos de la inversión, Amazon aportará de inmediato US$5.000 millones a Anthropic, y otros US$20.000 millones en el futuro, vinculados al cumplimiento de hitos comerciales.
La alianza incluye acceso a Trainium2, Trainium3, Trainium4 y futuras generaciones de chips. Anthropic también utilizará decenas de millones de núcleos de CPU Graviton de Amazon. La colaboración abarca la capacidad de Trainium3, que se espera entre en funcionamiento este año, así como capacidades ampliadas de inferencia internacional en Asia y Europa, según indicó la compañía en un comunicado.
“Vemos de forma positiva la ampliación de la alianza entre Amazon Web Services y Anthropic anunciada esta tarde, ya que profundiza la relación de Amazon con Anthropic y demuestra que Trainium está ganando impulso y participación en el entrenamiento e inferencia de IA”, señaló el analista de Truist Securities, Youssef Squali, en una nota.
A principios de este mes, el CEO de Amazon, Andy Jassy, afirmó en una carta a los accionistas que el negocio de chips personalizados de la compañía está creciendo rápidamente, a medida que las grandes tecnológicas comienzan a fabricar sus propios procesadores para reducir la dependencia de gigantes de semiconductores como Nvidia. La carta indicó que el negocio ha duplicado su tasa anualizada de ingresos a más de US$20.000 millones, frente a los US$10.000 millones que la empresa reportó junto con sus resultados del cuarto trimestre.
Jassy también insinuó futuras ventas de chips a otras compañías al señalar que “hay tanta demanda de nuestros chips que es muy posible que en el futuro vendamos racks de estos a terceros”.
Los clientes de AWS tendrán acceso a Claude directamente a través de sus cuentas existentes en AWS, eliminando la necesidad de credenciales adicionales o relaciones de facturación. La plataforma se integrará con los controles de acceso y sistemas de monitoreo ya existentes en AWS.
Las compañías ya habían colaborado previamente en el Proyecto Rainier, uno de los mayores clústeres de computación para IA del mundo, con cerca de medio millón de chips Trainium2. Más de 100.000 clientes ejecutan actualmente modelos Claude en AWS a través de Amazon Bedrock.