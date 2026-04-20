Apple inicia transición post-Tim Cook: John Ternus asumirá el liderazgo en septiembre

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Tim Cook cierra un ciclo clave en Apple, consolidando su transformación en gigante global de servicios y dispositivos. Su sucesor, John Ternus, representa una apuesta por la ingeniería y el producto en un momento decisivo para la compañía.

Por: Revistaeyn.com-Agencias Apple confirmó una de las transiciones más relevantes en la industria tecnológica: Tim Cook dejará el cargo de CEO en septiembre, tras más de una década al frente de la compañía, y asumirá como presidente ejecutivo de la junta directiva. Su reemplazo será John Ternus, actual vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware, quien tomará el liderazgo operativo a partir del 1 de septiembre. Más que un cambio abrupto, se trata de una sucesión planificada, donde Apple busca preservar estabilidad mientras redefine su próxima fase.

El CEO que convirtió a Apple en una máquina global

Cuando Cook asumió en 2011, tras la salida de Steve Jobs, el desafío era enorme: suceder al fundador más icónico de la industria. Su legado no fue replicar a Jobs, sino transformar la compañía: consolidó a Apple como la empresa más valiosa del mundo en distintos momentos, expandió agresivamente el negocio de servicios, fortaleció la cadena de suministro global y convirtió al iPhone en el eje de un ecosistema aún más rentable. Cook no reinventó Apple. La escaló. Y bajo su gestión, la compañía dejó de ser solo una marca de innovación para convertirse en una plataforma global de consumo tecnológico.

John Ternus: la apuesta por el ADN de producto