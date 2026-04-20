Apple inicia transición post-Tim Cook: John Ternus asumirá el liderazgo en septiembre

Por: Revistaeyn.com-Agencias
Apple confirmó una de las transiciones más relevantes en la industria tecnológica: Tim Cook dejará el cargo de CEO en septiembre, tras más de una década al frente de la compañía, y asumirá como presidente ejecutivo de la junta directiva.
Su reemplazo será John Ternus, actual vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware, quien tomará el liderazgo operativo a partir del 1 de septiembre.
Más que un cambio abrupto, se trata de una sucesión planificada, donde Apple busca preservar estabilidad mientras redefine su próxima fase.
El CEO que convirtió a Apple en una máquina global
Cuando Cook asumió en 2011, tras la salida de Steve Jobs, el desafío era enorme: suceder al fundador más icónico de la industria.
Su legado no fue replicar a Jobs, sino transformar la compañía: consolidó a Apple como la empresa más valiosa del mundo en distintos momentos, expandió agresivamente el negocio de servicios, fortaleció la cadena de suministro global y convirtió al iPhone en el eje de un ecosistema aún más rentable. Cook no reinventó Apple. La escaló.
Y bajo su gestión, la compañía dejó de ser solo una marca de innovación para convertirse en una plataforma global de consumo tecnológico.
John Ternus: la apuesta por el ADN de producto
La elección de John Ternus no es casual. Ingeniero de formación y con años liderando el desarrollo de hardware, ha sido una figura clave detrás de productos emblemáticos como el iPhone, Mac y otros dispositivos centrales del ecosistema Apple.
Su nombramiento envía una señal clara: Apple quiere volver a poner el foco en el producto en una etapa donde la innovación vuelve a ser crítica.
En un mercado más competitivo —con avances en inteligencia artificial, nuevos formatos de dispositivos y presión de rivales globales— la compañía apuesta por un perfil técnico, no financiero.
El cambio de liderazgo ocurre en un momento clave para Apple:
* La inteligencia artificial redefine la experiencia de usuario.
* El hardware enfrenta ciclos de renovación más exigentes.
* Los servicios ya no crecen al mismo ritmo explosivo.
* La competencia global se intensifica.
En ese contexto, el desafío de Ternus no será mantener el legado, sino reacelerar la innovación sin romper el modelo de negocio.