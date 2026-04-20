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Apple inicia transición post-Tim Cook: John Ternus asumirá el liderazgo en septiembre

Tim Cook cierra un ciclo clave en Apple, consolidando su transformación en gigante global de servicios y dispositivos. Su sucesor, John Ternus, representa una apuesta por la ingeniería y el producto en un momento decisivo para la compañía.

  • Apple inicia transición post-Tim Cook: John Ternus asumirá el liderazgo en septiembre

    Tim Cook pasará la posta del gigante y emblemático Apple a John Ternus. (Foto: Variety)
2026-04-20

Por: Revistaeyn.com-Agencias

Apple confirmó una de las transiciones más relevantes en la industria tecnológica: Tim Cook dejará el cargo de CEO en septiembre, tras más de una década al frente de la compañía, y asumirá como presidente ejecutivo de la junta directiva.

Su reemplazo será John Ternus, actual vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware, quien tomará el liderazgo operativo a partir del 1 de septiembre.

Más que un cambio abrupto, se trata de una sucesión planificada, donde Apple busca preservar estabilidad mientras redefine su próxima fase.

El CEO que convirtió a Apple en una máquina global

Cuando Cook asumió en 2011, tras la salida de Steve Jobs, el desafío era enorme: suceder al fundador más icónico de la industria.

Su legado no fue replicar a Jobs, sino transformar la compañía: consolidó a Apple como la empresa más valiosa del mundo en distintos momentos, expandió agresivamente el negocio de servicios, fortaleció la cadena de suministro global y convirtió al iPhone en el eje de un ecosistema aún más rentable. Cook no reinventó Apple. La escaló.

Y bajo su gestión, la compañía dejó de ser solo una marca de innovación para convertirse en una plataforma global de consumo tecnológico.

John Ternus: la apuesta por el ADN de producto

La elección de John Ternus no es casual. Ingeniero de formación y con años liderando el desarrollo de hardware, ha sido una figura clave detrás de productos emblemáticos como el iPhone, Mac y otros dispositivos centrales del ecosistema Apple.

Su nombramiento envía una señal clara: Apple quiere volver a poner el foco en el producto en una etapa donde la innovación vuelve a ser crítica.

En un mercado más competitivo —con avances en inteligencia artificial, nuevos formatos de dispositivos y presión de rivales globales— la compañía apuesta por un perfil técnico, no financiero.

El cambio de liderazgo ocurre en un momento clave para Apple:

* La inteligencia artificial redefine la experiencia de usuario.

* El hardware enfrenta ciclos de renovación más exigentes.

* Los servicios ya no crecen al mismo ritmo explosivo.

* La competencia global se intensifica.

En ese contexto, el desafío de Ternus no será mantener el legado, sino reacelerar la innovación sin romper el modelo de negocio.

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