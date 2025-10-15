Apple sigue como la marca más valiosa y Nvidia registra el mayor crecimiento histórico

POR EFE

La multinacional estadounidense Apple lidera, un año más, la lista anual de las 100 marcas más valiosas del mundo y Nvidia registra el mayor aumento de valor de marca en la clasificación que elabora la consultora Interbrand.

Según el informe ‘Best Global Brands’ publicado este miércoles, Nvidia -la empresa más cotizada del planeta- ha anotado un incremento del 116 %, hasta un valor superior a 37.200 millones de euros (43.200 millones de dólares), lo que le sitúa en el decimoquinto puesto de la clasificación.

Otras compañías cuyo valor de marca también ha aumentado sustancialmente son Youtube, un 61 %; Netflix (42 %) o Uber (64 %).

Apple continúa al frente de la lista, con un valor de 406.500 millones de euros (470.900 millones de dólares), aunque, por segundo año consecutivo, ha experimentado un descenso, cifrado en el 4 %.

De las españolas, Zara se posiciona en el puesto 41 y el Santander en el 77, ambas con resultados positivos.