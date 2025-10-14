Marca china BYD llega a 14 millones de carros eléctricos producidos a escala mundial

POR EFE
El fabricante chino de automóviles eléctricos y baterías BYD ha alcanzado los 14 millones de vehículos enchufables producidos a nivel mundial, lo que la empresa ha calificado este martes «logro sin precedentes» en la industria de la movilidad sostenible.
La compañía ha conseguido este hito con su modelo Song Pro, que estrena la tecnología híbrida enchufable compatible con biocombustibles desarrollada específicamente para el mercado brasileño, ha explicado en un comunicado.
BYD busca producir localmente en regiones clave y por ello puso en marcha la fábrica de Brasil el pasado julio, que se construyó en 15 meses y da empleo a 1.500 personas.
Con capacidad para producir 150.000 vehículos al año en su primera fase y ampliar hasta 300.000 vehículos en una fase posterior, se trata de la mayor planta de producción de vehículos enchufables de Latinoamérica, y la mayor de BYD fuera de Asia, añade la empresa.