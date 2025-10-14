Marca china BYD llega a 14 millones de carros eléctricos producidos a escala mundial

POR EFE

El fabricante chino de automóviles eléctricos y baterías BYD ha alcanzado los 14 millones de vehículos enchufables producidos a nivel mundial, lo que la empresa ha calificado este martes «logro sin precedentes» en la industria de la movilidad sostenible.

La compañía ha conseguido este hito con su modelo Song Pro, que estrena la tecnología híbrida enchufable compatible con biocombustibles desarrollada específicamente para el mercado brasileño, ha explicado en un comunicado.