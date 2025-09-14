Ask Ralph, la nueva experiencia de compra conversacional con IA

Por revistaeyn.com

La marca Ralph Lauren presentó Ask Ralph, la que asegura es una nueva experiencia de compra conversacional impulsada por IA que invita a los consumidores a interactuar con el estilo de Ralph Lauren.

A través de la combinación de tecnología avanzada de inteligencia artificial con la marca atemporal de Ralph Lauren, proporciona inspiración de estilo al ofrecer múltiples presentaciones visuales de atuendos completos, personalizados según los prompts del usuario, de todo el inventario disponible dentro de la marca Polo Ralph Lauren para hombres y mujeres.

Para usarla deben tener la app de la marca. Los primeros en usarla serán los compradores de Estados Unidos.

“Hace veinticinco años, nos asociamos con Microsoft para lanzar una de las primeras plataformas de comercio electrónico de la industria de la moda y hoy, una vez más, redefinimos la experiencia de compra para la próxima generación” mencionó David Lauren, director de marca e innovación de Ralph Lauren Corporation.