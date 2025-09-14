Ask Ralph, la nueva experiencia de compra conversacional con IA

Por revistaeyn.com
La marca Ralph Lauren presentó Ask Ralph, la que asegura es una nueva experiencia de compra conversacional impulsada por IA que invita a los consumidores a interactuar con el estilo de Ralph Lauren.
A través de la combinación de tecnología avanzada de inteligencia artificial con la marca atemporal de Ralph Lauren, proporciona inspiración de estilo al ofrecer múltiples presentaciones visuales de atuendos completos, personalizados según los prompts del usuario, de todo el inventario disponible dentro de la marca Polo Ralph Lauren para hombres y mujeres.
Para usarla deben tener la app de la marca. Los primeros en usarla serán los compradores de Estados Unidos.
“Hace veinticinco años, nos asociamos con Microsoft para lanzar una de las primeras plataformas de comercio electrónico de la industria de la moda y hoy, una vez más, redefinimos la experiencia de compra para la próxima generación” mencionó David Lauren, director de marca e innovación de Ralph Lauren Corporation.
El desarrollo de esta plataforma se realizó en colaboración con Microsoft, a través de su plataforma Azure OpenAI, que permite utilizar tecnología avanzada de IA conversacional y procesamiento de lenguaje natural para comprender prompts abiertos, interpretar el contexto y brindar recomendaciones personalizadas para imitar de cerca la experiencia de hablar con un estilista en la tienda.
“La IA está transformando la manera en que los consumidores se inspiran, educan y compran moda en todo el mundo” señaló Shelley Bransten, vicepresidenta corporativa de Soluciones Industriales Globales de Microsoft.
Hace veinticinco años, la compañía fue una de las primeras marcas de lujo en ser pionera en el comercio electrónico, para establecer un nuevo estándar de la industria.