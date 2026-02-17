Centroamérica & Mundo

La llegada de turistas a Costa Rica aumentó un 10,3 % en enero

En enero recibieron 294.087 turistas por la vía aérea, impulsado por los mercados prioritarios: Estados Unidos creció un 8 %, Canadá un 22,9 % y México un 22,6 %.

Por Agencia EFE Costa Rica recibió un total de 294.087 turistas por la vía aérea en enero de 2026, lo que representa un aumento del 10,3 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, informó el Instituto Costarricense de Turismo (ICT). "El inicio de este año ha sido extraordinario para el turismo en Costa Rica, en enero recibimos 294.087 turistas por la vía aérea. Este comportamiento se observa con fuerza en nuestros mercados prioritarios: Estados Unidos creció un 8 %, Canadá un 22,9 % y México un 22,6 %", explicó el ministro de Turismo, Willian Rodríguez.

A estos datos se le suma Europa, que tiene una tendencia sostenida de crecimiento, con un aumento del 5 % y América del Sur que registró un 13,8 % más de visitación por la vía aérea durante el mes de enero de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025, según la información revelada por el ICT. "Costa Rica es un destino competitivo y confiable. El turismo continúa siendo un motor estratégico para la economía nacional y para el desarrollo de nuestras comunidades, y desde el ICT vamos a seguir impulsando con visión, liderazgo y responsabilidad trabajando en conjunto con el sector privado", añadió Rodríguez.