Avianca retoma operación con normalidad, tras actualización aviones Airbus A320

Este martes (02.12.2025), la aerolínea Avianca confirmó que completó con éxito el 100 % de la actualización de software en la flota A320 impactada.
"Tras un esfuerzo ininterrumpido y coordinado, finalizó con éxito la actualización del software ordenada por Airbus en el total de los aviones A320, que así lo requerían", apuntó.
Avianca indicó que estos trabajos afectaron a por lo menos 42.939 pasajeros en 293 vuelos nacionales e internacionales, pero que un equipo ofreció reubicaciones, reembolsos y cambios de fecha sin costo.
Desde el anuncio de la directriz del fabricante, un equipo conformado por más de 2.500 técnicos especializados de la aerolínea trabajó sin descanso en la pronta actualización del software en los 124 aviones, priorizando el cumplimiento de los más altos estándares de seguridad.
Adicionalmente, Avianca reitera ya están abiertas las ventas para vuelos operados desde este jueves.
¿QUÉ PROVOCÓ EL INCIDENTE CON LOS A320?
El incidente fue señalado este viernes, cuando Airbus reconoció un fallo en sus sistemas de control detectado en un vuelo de la compañía estadounidense JetBlue entre Cancún y Newark, Nueva Jersey que el pasado 30 de octubre tuvo que efectuar un aterrizaje de emergencia en Tampa, Florida.
Sus sistemas de control sufrieron una disfunción por su exposición a altas radiacciones solares, lo que ha llevado a Airbus a revisar sus equipos.
Más de 6.000 aviones, la mitad de los A320, el avión más vendido de la historia de la aviación comercial, se vieron afectados por este problema, aunque la mayor parte de ellos solo necesitaban una actualización informática para mantener los estándares de seguridad.
En un primer momento Airbus indicó que un millar precisaba un mantenimiento más profundo, que podía mantenerles en tierra algunas semanas, pero el ministro francés de Transportes, Philippe Tabarot, indicó que finalmente esa intervención solo afectará a un centenar.
La intervención provocó algunas cancelaciones de vuelos y retrasos en Europa, aunque el impacto fue superior en Asia y América, según indicaron las diferentes compañías.