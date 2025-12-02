Avianca retoma operación con normalidad, tras actualización aviones Airbus A320

Empresas & Management

La aerolínea reitera ya están abiertas las ventas para vuelos operados desde este próximo jueves.

Por revistaeyn.com Este martes (02.12.2025), la aerolínea Avianca confirmó que completó con éxito el 100 % de la actualización de software en la flota A320 impactada. "Tras un esfuerzo ininterrumpido y coordinado, finalizó con éxito la actualización del software ordenada por Airbus en el total de los aviones A320, que así lo requerían", apuntó. Avianca indicó que estos trabajos afectaron a por lo menos 42.939 pasajeros en 293 vuelos nacionales e internacionales, pero que un equipo ofreció reubicaciones, reembolsos y cambios de fecha sin costo.

Desde el anuncio de la directriz del fabricante, un equipo conformado por más de 2.500 técnicos especializados de la aerolínea trabajó sin descanso en la pronta actualización del software en los 124 aviones, priorizando el cumplimiento de los más altos estándares de seguridad. Adicionalmente, Avianca reitera ya están abiertas las ventas para vuelos operados desde este jueves.

¿QUÉ PROVOCÓ EL INCIDENTE CON LOS A320?