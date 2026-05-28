Avisos publicitarios arrancan "primer tiempo": primeros golazos

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El equipo de redacción de E&N ya está entrenando para acercarte los mejores contenidos de la gran fiesta que se avecina: Mundial de Fútbol 2026. En esta oportunidad seleccionamos cuatros avisos publicitarios que ya están ganando por su viralidad.

Por Revistaeyn.com 1. Primer seleccionado: aviso "El Mundial más norteño" del Gobierno de Nuevo León (México). El concepto es una estrategia de promoción turística e institucional desarrollada por el Gobierno del Estado de Nuevo León, a través de su propia Coordinación General de Comunicación y la Secretaría de Turismo estatal.

La global que se unió a Scaloni

2. La segunda selección: aviso "Conferencia". Para Coca-Cola Company, protagonizado por el DT de Argentina, Lionel Scaloni. Fue creado por la agencia de publicidad Grey Argentina, mientras que la dirección del film estuvo a cargo de Andy Fogwill para la productora Landia.

Las espumas y la alegría brasileña

3. El tercer destacado: aviso "Ta liberado acreditar" (Está permitido creer). Para la cerveza Brahma fue creada por la agencia Africa Creative para conectar con la ilusión de los hinchas de cara al Mundial de Fútbol.

Contra la intensidad argentina