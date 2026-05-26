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Estas son las selecciones de fútbol más valiosas del Mundial 2026

Panamá (única escuadra centroamericana que irá al Mundial 2026) ocupa el puesto 76 de 100 selecciones evaluadas por el sitio especializado Transfermakt con un valor de casi US$40 millones.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com Las selecciones de fútbol que participarán en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, a realizarse en México, Estados Unidos y Canadá, representan en la cancha no solamente la élite del deporte, sino también millones de dólares por el valor de mercado de los jugadores que la conforman. Según los últimos datos del sitio especializado Transfermakt, la selección de fútbol más valiosa del mundo es la de Francia con una plantilla de 26 jugadores y un valor estimado en US$1.700 millones (al tipo de cambio actual). De estos, el delantero centro Kilian Mbappé, del club Real Madrid, ocupa el primer puesto con un valor estimado de US$232 millones.

En segundo lugar, aparece Inglaterra con una plantilla de 26 jugadores valuados en US$1.500 millones, con el mediocentro ofensivo Jude Bellingham como nueva joya con un valor de US$162 millones. La selección española, con una plantilla valuada en casi US$1.400 millones completa el podio. Su estrella más valiosa es el joven extremo de derecho Lamine Yamal con un valor de US$232 millones.

En cuanto a los equipos de América, la pentacampeona Brasil se coloca en el sexto puesto con un plantel de 26 jugadores que valen en el mercado unos US$1.051 millones y el extremo izquierdo Vinicius Junior sigue siendo el de mayor valor con US$174 millones. Argentina, campeona defensora, ocupa el octavo puesto con 29 jugadores que valen US$889 millones con el delantero centro Julián Álvarez valiendo unos US$104 millones.