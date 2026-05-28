Gobierno de Nicaragua devuelve mina de oro expropiada a empresa de EE.UU.

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Según la prensa nicaragüense, el Estado de Nicaragua había transferido ese complejo minero a la empresa china Zhong Fu Development el 18 de septiembre de 2025.

Por Agencia EFE Una mina de oro que supuestamente fue expropiada en Nicaragua en septiembre de 2025 y entregada a empresarios de China fue devuelta a la empresa estadounidense BHMB Mining, informó la Procuraduría General de Justicia (PGJ), que es la representante legal del Estado nicaragüense. BHMB Mining es propiedad de BHMB Inc., una empresa de capital estadounidense y británico, constituida en Florida.

Según la prensa nicaragüense, el Estado de Nicaragua había transferido ese complejo minero a la empresa china Zhong Fu Development el 18 de septiembre de 2025. En un comunicado, la PGJ indicó que el Gobierno nicaragüense, el inversionista Baruch Rapoport y la empresa BHMB Mining Nicaragua S.A., "como resultado de un proceso de diálogo y coordinación desarrollado en un ambiente de cooperación y respeto mutuo, han alcanzado un entendimiento orientado a la normalización y reactivación operativa de la planta BHMB Palacagüina de manera ordenada y segura". El nuevo acuerdo entre el Estado de Nicaragua y la empresa estadounidense establece que "los términos y condiciones específicos de este entendimiento" se mantendrán en "carácter confidencial".

Una inversión estadounidense

En marzo pasado, Richard Grenell, el enviado para misiones especiales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de "indignante" que el Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, haya expropiado en septiembre de 2025 la mina de oro a la empresa estadounidense. En una publicación en X, el diplomático compartió un mensaje del abogado Jason Ian Poblete, quien denunció que Nicaragua supuestamente había confiscado la mina operada por BHMB Mining, con una inversión aproximada de US$80 millones, y la había entregado a un "empresario chino". "Cuando un régimen socialista, generalmente anárquico, se pasa de la raya y confisca la inversión estadounidense, suelen surgir consecuencias", anotó Poblete, que consideró que el caso no pasaría inadvertido para la Administración de Trump, que posteriormente sancionó al sector minero nicaragüense. El gerente de BHMB Mining, Baruch Rapoport, dijo al diario La Prensa de Nicaragua que dos empresas fueron beneficiarias de la confiscación: Zhong Fu y Santa Rita Mining. Ambas fueron beneficiadas con concesiones del Estado nicaragüense.