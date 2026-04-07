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Bill Gates comparecerá en junio ante el Congreso de EEUU por el caso Epstein

En 2013, Jeffrey Epstein se habría enviado a sí mismo unos correos electrónicos en los que daba a entender que Gates estaba teniendo una aventura extramatrimonial y buscando antibióticos para tratarse una enfermedad de transmisión sexual y añadirle esos medicamentos a su entonces esposa, Melinda, sin que se diera cuenta.

Por Agencia EFE El fundador de Microsoft, Bill Gates, comparecerá el próximo 10 de junio en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en el marco de la investigación sobre el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein. Gates responderá a preguntas del Comité de Supervisión, que solicitó su testimonio a través de una carta el pasado 3 de marzo, para explicar los detalles de su relación con el fallecido Epstein, según publican medios estadounidenses.

Un portavoz del magnate aseguró que el fundador de Microsoft "acoge con satisfacción" la oportunidad de comparecer ante el comité. Gates ya se pronunció el pasado 4 de febrero, después de que el Departamento de Justicia hiciera públicos tres millones de páginas adicionales relacionadas con Epstein, y reconoció entonces que fue "un insensato" al mantener contacto con el pederasta fallecido. El multimillonario negó haber cometido ninguna irregularidad y aseguró que lamentaba "cada minuto" que pasó con Epstein e insistió en que fue una "insensatez" haber pasado tiempo con el agresor sexual y que las afirmaciones que este hizo sobre él en los documentos eran "falsas". En 2013, Epstein se habría enviado a sí mismo unos correos electrónicos en los que daba a entender que Gates estaba teniendo una aventura extramatrimonial y buscando antibióticos para tratarse una enfermedad de transmisión sexual y añadirle esos medicamentos a su entonces esposa, Melinda, sin que se diera cuenta.