El máximo de gasto en IA en EEUU podría llegar este año, advierte banco de inversión

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La firma indicó que la caída del trimestre pasado en las acciones de software en EEUU, impulsada por temores de disrupción por la IA, tiene implicaciones negativas tanto para el crédito privado como para el capital privado.

Por revistaeyn.com Las crecientes dudas sobre los retornos del gasto de capital en inteligencia artificial en Estados Unidos podrían convertir a 2026 en el año pico del auge de inversión en IA que comenzó hace más de tres años, según el banco de inversión Jefferies. Jefferies señaló que las dudas sobre los retornos del capex en IA surgieron el trimestre pasado y advirtió que el riesgo de un mayor escrutinio está aumentando. Esta preocupación se intensifica a medida que las empresas financian cada vez más sus inversiones en IA mediante deuda en lugar de efectivo, con una creciente dependencia del crédito privado.

El banco de inversión destacó una posible convergencia entre dos áreas de exceso en el mercado: el crédito privado y la IA. La firma indicó que la caída del trimestre pasado en las acciones de software en EEUU, impulsada por temores de disrupción por la IA, tiene implicaciones negativas tanto para el crédito privado como para el capital privado. El conflicto en curso con Irán representa un riesgo de estanflación para la economía global mientras el estrecho de Ormuz permanezca cerrado, señaló Jefferies. A pesar de los dramáticos acontecimientos en Medio Oriente, los mercados financieros se han mantenido relativamente estables, aunque el banco advirtió que el aumento de la volatilidad de los bonos del Tesoro el trimestre pasado señala posibles problemas para las acciones.