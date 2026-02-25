Bill Gates habla sobre el Caso Epstein con su fundación y se desvincula del delito

POR EFE

Bill Gates, cofundador de Microsoft, se disculpó con el personal de su fundación por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein al admitir que manchó el nombre de la asociación, aunque se desvinculó de los delitos que pesan sobre el fallecido magnate.

"Pido disculpas a otras personas que se han visto involucradas en esto por el error que cometí", afirmó Gates, en una reunión pública de su fundación según una grabación a la que accedió The Wall Street Journal.

El cofundador dijo que "fue un gran error pasar tiempo con Epstein" y se disculpó por llevar a ejecutivos de la Fundación Gates a reuniones con el delincuente sexual.