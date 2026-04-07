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Escuchar para destacar: la habilidad que define el éxito en una entrevista de trabajo

Escuchar bien no solo mejora las respuestas, sino que transforma la entrevista en una conversación estratégica, donde el candidato puede demostrar no solo lo que sabe, sino también cómo se comunica y se relaciona.

Por revistaeyn.com En un mercado laboral cada vez más competitivo, los expertos coinciden en que no basta con saber responder bien durante una entrevista de trabajo. La capacidad de escuchar activamente se ha convertido en una habilidad clave para destacar frente a otros candidatos, según advierte la ManpowerGroup. Aunque muchos aspirantes se enfocan en preparar respuestas impactantes, descuidan un aspecto esencial del proceso: comprender con precisión lo que el entrevistador realmente está preguntando. Escuchar no solo permite responder mejor, sino también construir una conexión genuina durante la conversación.

“Durante las entrevistas de trabajo, los candidatos se centran principalmente en dar respuestas eficaces a las preguntas de la entrevista. Pero escuchar es tan importante como responder a las preguntas, porque si no estás atento, no podrás dar las mejores respuestas”, señala la firma especializada en talento humano. La escucha activa facilita un intercambio más natural y dinámico, alejándose de respuestas automatizadas o genéricas. Además, permite al candidato identificar lo que realmente busca el reclutador. Detrás de cada pregunta, explican los especialistas, suelen esconderse tres grandes inquietudes: si el candidato puede hacer el trabajo, si realmente quiere hacerlo y si encaja en la cultura de la organización. “Esto significa que cualquier pregunta que haga el entrevistador, esencialmente está haciendo una de las preguntas anteriores. Tómalo en cuenta al escuchar cada pregunta”, destaca la compañía.