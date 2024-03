Boeing limitará la producción del modelo 737 para mejorar la calidad

Por revistaeyn.com

El director financiero (CFO) de Boeing Company, Brian West, reveló que el fabricante de aviones restringirá la producción de su modelo 737 en los próximos meses para "fortalecer" la calidad del modelo.

Hablando en la Conferencia Global de Industriales de Bank of America (BofA) en Londres, West explicó que eso significaría que Boeing no producirá 38 unidades del 737 como de costumbre. Además, insistió en que Boeing no se "apresurará" ni "irá demasiado rápido" con el proceso de control de calidad.