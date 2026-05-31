Cable & Wireless Panamá cumple 29 años de impacto económico y transformación digital

El desempeño de la empresa ha corrido en paralelo a la modernización de las telecomunicaciones nacionales. Tras la transición de redes telefónicas básicas a infraestructuras de fibra óptica e inteligencia artificial, la compañía destaca actualmente por la operación de la red 5G en Panamá.

Tras 29 años de operaciones en el mercado panameño, Cable & Wireless Panamá presenta un balance sobre su evolución tecnológica y su contribución económica al país. Desde su entrada en1997, la compañía ha consolidado una inversión acumulada de US$10.629 millones, cifra que comprende impuestos, aportes al Estado, desarrollo de infraestructura y dinamización de la economía local.

Con un 49% de participación accionaria por parte del Estado, Cable & Wireless Panamá se posiciona como uno de los contribuyentes privados más significativos de los últimos 25 años.

"Lo que comenzó con la instalación de redes y antenas, hoy es una transformación digital soportada por fibra óptica e inteligencia artificial. Somos los protagonistas de la evolución digital de Panamá", indicó Rocío Lorenzo, presidenta ejecutiva y gerente general de Cable & Wireless Panamá.

De cara al ejercicio 2026, la empresa ha enfocado sus operaciones en la convergencia de cuatro pilares tecnológicos: la optimización de redes de fibra óptica con capacidades de hasta 1.000Mbps, el despliegue de cobertura LTE, el liderazgo en la red 5G y la integración de servicios en la nube mediante alianzas estratégicas. La adopción de inteligencia artificial y protocolos de ciberseguridad ya forman parte de su operativa diaria para la eficiencia técnica.