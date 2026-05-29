Depósitos y préstamos bancarios crecen a doble dígito en El Salvador

Finanzas

El crecimiento del crédito de bancos miembros de la Asociación Bancaria Salvadoreña estuvo impulsado principalmente por el financiamiento a empresas, que sumó US$9,143 millones y representó el 51 % de la cartera total.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El sistema bancario salvadoreño inició 2026 con un desempeño financiero marcado por el crecimiento de activos, el aumento histórico de los depósitos. Al cierre del primer trimestre de 2026, los bancos miembros de la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA) reportaron activos totales por US$26,130 millones, cifra que representa un crecimiento interanual de 12,7 %, equivalente a US$2,953.9 millones adicionales frente a marzo de 2025.

La cartera de préstamos brutos alcanzó US$17,980 millones, con un incremento de 10.3 % en comparación con el mismo período del año anterior. El crecimiento del crédito estuvo impulsado principalmente por el financiamiento a empresas, que sumó US$9,143 millones y representó el 51 % de la cartera total. Entre los sectores más dinámicos destacó construcción, cuyo financiamiento llegó a US$1,283 millones, con una expansión interanual de 31.6 %. También sobresalieron comercio, con un crecimiento de 30,2 %, y servicios, con un alza de 19,6 %. ABANSA señaló que el aumento del crédito empresarial impulsa la generación de empleo, la inversión y la actividad productiva en distintas cadenas económicas del país. El financiamiento dirigido a las familias totalizó US$8,841 millones, un aumento de 6,2 % interanual. Dentro de este segmento, el crédito para vivienda alcanzó US$2,876 millones y registró su mayor crecimiento de la última década, con un incremento de 7 %. La gremial destacó que este comportamiento abre mayores oportunidades para la adquisición de vivienda y mejora las condiciones de acceso al financiamiento habitacional.