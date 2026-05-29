Lanzarán la primera red móvil satelital de Panamá con Starlink

+Móvil anunció durante la 9ª edición de Move On en el Centro de Convenciones Megápolis, un acuerdo con Starlink para lanzar este año la primera solución de conectividad satelital móvil de Panamá, “+Más | Starlink”.

El servicio de conectividad satelital móvil estará disponible en dispositivos compatibles con tecnología LTE. A futuro, +Móvil aprovechará los satélites de próxima generación V2 de Starlink Mobile, diseñados para ofrecer cobertura celular completa en cualquier punto de Panamá: comunidades remotas, zonas montañosas, comarcas indígenas, áreas marítimas, islas y destinos turísticos, sin depender de infraestructura terrestre.

“En +Móvil, nos sentimos orgullosos de seguir liderando la evolución tecnológica de Panamá y de dar otro gran paso hacia adelante en la transformación digital del país. Esta colaboración con Starlink refuerza nuestro compromiso con la innovación y la inversión, integrando una nueva solución de conectividad móvil satelital que amplía la cobertura y complementa nuestra infraestructura de red existente”, expresó Rocío Lorenzo, Presidenta Ejecutiva y Gerente General, +Móvil.

Cable & Wireless Business también anunció su integración con Amazon Web Services (AWS), incorporando su infraestructura directamente al portafolio B2B.