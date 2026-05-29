Panamá revisará proyecto de teleférico tras fracasar licitación de US$278 millones

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El proyecto del teleférico contempla la construcción de seis estaciones a lo largo de un recorrido aproximado de 6,6 kilómetros entre los distritos de Panamá y San Miguelito.

Por Agencia EFE El proyecto para la construcción de un teleférico de al menos US$278 millones que enlace dos populosos distritos del área metropolitana de Panamá será revisado, luego de que los únicos dos consorcios interesados no presentaron sus propuestas en el marco de una accidentada licitación. Se trata de la licitación por mejor valor para la financiación, estudios y diseños, construcción y puesta en marcha, operación y mantenimiento del teleférico en los distritos de Panamá y San Miguelito, una obra a cargo del Metro de Panamá S.A.

El proceso de licitación fue lanzado en octubre de 2025 con un precio base de US$278,6 millones y un contrato por 23 años, de acuerdo con la información pública. El Metro de Panamá informó que los dos precalificados, el Consorcio Teleférico SPE, conformado por Sofratesa de Panamá, Inc. y Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura; y el Consorcio Teleférico San Miguelito – TSM, integrado por Cointer Concesiones y Doppelmayr Panamá Corp., no presentaron las propuestas para hacerse con el proyecto. Explicó que en el marco de esta licitación se realizaron varias adendas al pliego de cargos para facilitar la participación bajo el modelo de concesión, pero "no ha sido posible la bancarización del proyecto, bajo esta modalidad, por los proponentes precalificados, ambos con experiencia técnica comprobada". "Ante este resultado, corresponde realizar una revisión integral de las condiciones del proyecto, especialmente en sus componentes financieros, de asignación de riesgos y viabilidad contractual, entendiendo las demandas del sector bancario internacional", señaló el Metro de Panamá.