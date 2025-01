Educación Superior en Centroamérica: construye futuro

Universidad Galileo, por caso, viene haciendo diferencia con sus programas virtuales especializados en Inteligencia Artificial (IA). Su éxito no sólo se basa en el diseño y la calidad de su currículo sino en su estrategia de entrega de los contenidos.

Para la educación de los empleos de futuro, las fronteras no existen. A la par, la institución fundada por el doctor Eduardo Suger Cofiño, continúa con la vocación impregnada por su mentor: la de generar nuevo conocimiento. Para 2023 ya contaba con más de 14 laboratorios dedicados a innovación, electrónica, mecatrónica e ingeniería renovable, entre otras áreas. A través de su Centro de Investigación y Transferencia de Tecnología, CITEC, colabora con empresas como Enel Guatemala, Progreso y Magdalena.

“La ‘metodología de casos’ utilizada en INCAE y el ‘Aprender-Haciendo’ de Zamorano, permiten no solo actualizarse con las nuevas tendencias sino desarrollar habilidades clave para el crecimiento de ejecutivos y líderes tomadores de decisión”, explican desde Zamorano. La universidad hondureña extendió la estrategia hacia Sudamérica, aliándose con la colombiana Universidad EAFIT, para el dictado de una Maestría en Café y Negocios.

A escala intrarregional, también avanza la estrategia de alianzas entre universidades altamente especializadas. A través del dictado conjunto de carreras garantizan la interdisciplinariedad que demandan los abordajes complejos de estos tiempos. Un ejemplo de ello es el vínculo entre la hondureña Escuela Agrícola Panamericana INC. (Zamorano) y la costarricense INCAE, que en colaboración dictan una maestría en Agronegocios.

Juan José Morán, director general de Planificación Universitaria de la UTP. Y argumenta: “Panamá no tiene la capacidad para hacer procesamiento de semiconductores, pero sí podemos entrar en otras etapas de esa cadena de valor, como es el diseño y el desarrollo”.

Pero, las cadenas colaborativas que demandan estos complejos y desafiantes tiempos no se circunscriben al entorno universidad-empresa. Como lo fue históricamente, y ahora mucho más, la cooperación entre universidades a nivel global se está acelerando para escalar en conocimientos y experiencias.

Las radicales transformaciones que las universidades centroamericanas están emprendiendo para poder construir los empleos del futuro no se circunscriben a un currículo totalmente remozado y con actualizaciones cada tres años, también están mutando los tradicionales sistemas de impartir clases. Adicionalmente, los clásicos títulos académicos –de grado y post grado– ya no son las únicas posibilidades.

“En los próximos cinco años, la educación superior en nuestra institución será profundamente transformada por la disrupción tecnológica”, señalan las autoridades de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH).

“Las principales áreas de enfoque serán: aprendizaje híbrido y personalizado, currículos orientados a habilidades digitales y humanas, Incorporación de la Inteligencia Artificial en la enseñanza, Realidad Aumentada y Virtual en el aprendizaje práctico, Educación Continua y Microcredenciales”, sintetizan muy claramente.En el mismo sentido, la panameña UTP ha identificado la necesidad de flexibilizar sus modalidades de enseñanza.

“Entre las tendencias más notables –destaca la doctora

Ángela Laguna Caicedo– se encuentran el aumento de programas, cursos y asignaturas a distancia, los cuales permiten a los estudiantes adaptar el aprendizaje a su propio ritmo, y la incorporación de recursos interactivos y digitales”. La UTP enfatizará “un enfoque constructivista y colaborativo en el aprendizaje, con el docente como facilitador, lo cual es congruente con los principios de la Educación 4.0”, agrega Laguna Caicedo.

La Universidad Don Bosco, en El Salvador, fomentará la educación híbrida y virtual. “En la modalidad híbrida damos la oportunidad de una experiencia presencial en laboratorios, simuladores, en empresas, en salas de experimentación y en bibliotecas especializadas”, detalla el vicerrector José Humberto Flores Muñoz. Esta modalidad, se complementa con clases sincrónicas virtuales.

En cuanto a la educación on line, “se prioriza el sistema asincrónico, el cual fomenta el aprendizaje autónomo, la formación ubicua (estudiar en cualquier momento y espacio) y la autogestión de los estudios”, resalta Flores Muñoz.

En definitiva, la tecnología que hoy atraviesa todo el ecosistema universitario lo que estará haciendo en los próximos años es actuar de palanca de desarrollo y potenciación de las habilidades blandas que toda persona deberá tener para poder aspirar a un empleo.

Según el informe Future of the Jobs 2024, del WEF, esas habilidades críticas son: el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad, la inteligencia emocional y la alfabetización digital.

Probablemente, se aproximan años no de lucha del hombre contra las máquinas, sino de coordinación entre ellos. “Los empleos del futuro no dependerán únicamente de habilidades técnicas, sino también de competencias humanas que las máquinas no pueden replicar”, afirma Andrew Ng, experto en Inteligencia Artificial y educación. En ese escenario, las universidades seguirán jugando un rol crítico e irremplazable.