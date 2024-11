Centroamérica posiciona 10 escuelas de negocios entre las mejores del mundo

Escuelas de negocios centroamericanas destacadas en el ranking Eduniversal 2024

4 Palmas de Excelencia: INCAE Business School (Costa Rica)

2 Palmas de Excelencia: Universidad de Costa Rica - Escuela de Administración de Negocios (Costa Rica), Universidad Francisco Marroquín (UFM) - Escuela de Negocios (Guatemala)

Universidad Católica de Honduras (UNICAH) - Facultad de Administración de Empresas (Honduras)

Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA) - Facultad de Negocios (Panamá)

Universidad Latina de Panamá - Facultad de Negocios (Panamá)

1 Palma de Excelencia: University of Belize - Faculty of Management and Social Sciences (Belice)

Universidad de El Salvador - Faculdad de Ciencias Economicas (El Salvador)

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua - Facultad de Ciencias Economícas (Nicaragua)

ADEN International Business School (Panamá)