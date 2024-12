Canal moderno, tradicional y digital: las tendencias de consumo en Latinoamérica

Luego de años de inestabilidad por factores como la pandemia de COVID-19, la inflación y el aumento de desempleo, el sector de bienes de consumo vuelve a mostrar signos de estabilización en el 2024. Para entender este fenómeno, McKinsey & Company, en alianza con Kantar, comparten sus hallazgos en el informe titulado “State of Grocery”, proporcionando un análisis detallado de las tendencias de consumo en hogares de 14 países de la región latinoamericana que incluyen a Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Panamá, Nicaragua y México.

En Guatemala, las marcas privadas han alcanzado una participación del 6% y un aumento del 73% en valor de consumo en los último 5 años. Datos de Kantar muestran que tienen fuerte participación en categorías como Cuidado Personal y Alimentos No Perecederos en Discounters, con respectivamente 14% y 12%.

El canal digital vuelve a crecer: Mientras los canales modernos están emergiendo como el principal canal de compra y el canal tradicional sigue siendo omnipresente, el e-commerce (comercio electrónico) apenas se registra con el 1% del consumo total en hogar por valor de ventas en la región durante el 2023.

No obstante, al analizar detalladamente la cifra, se observa un crecimiento del del 21% del canal digital en valor en el último año en la región, siendo el Cuidado Personal la categoría de mayor cuota y crecimiento online, seguida de cerca por Alimentos y Bebidas No Perecederos, Productos Lácteos y artículos de Cuidado del Hogar. En Guatemala, el canal digital ha experimentado un crecimiento del 14% en 2023 vs 2022, mientras que el ticket promedio de compra en este canal ha incrementado un 39%, subrayando la creciente confianza y preferencia de los consumidores por las compras en línea.

Ante estas tendencias, muchos líderes del sector ya están respondiendo a estos cambios drásticos en el comportamiento de los consumidores en toda la región, centrando sus acciones en tres dimensiones: 1) evolución de su posicionamiento estratégico, 2) transformación del núcleo de su negocio mediante la digitalización y la adopción de tecnología, y 3) búsqueda de negocios adyacentes para ampliar las fuentes de ingresos. Para seguir siendo competitivos, McKinsey recomienda utilizar la analítica avanzada para tomar nuevas decisiones comerciales, transformar su oferta de productos, buscar eficiencias en la cadena de suministros, replantear la propuesta de valor y mantenerse competitivos ante el panorama cambiante.