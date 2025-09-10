Ciudad de Los Ángeles adquiere el carrusel que inspiró creación de Disneyland

POR EFE

La ciudad de Los Ángeles adquirió por un millón de dólares el carrusel del Parque Griffith, famoso por haber inspirado a Walt Disney a crear Disneyland, y prevé su restauración antes de los Juegos Olímpicos de 2028.

El acuerdo de compra fue aprobado por la Comisión de Recreación y Parques a finales de agosto, y medios como el periódico Los Angeles Times informaron esta semana que el proyecto podría estar listo a tiempo para la cita olímpica.

El carrusel dejó de funcionar en 2022, dos años después de que su anterior operador, Julio Gosdinski, falleciera. Desde entonces, la atracción permaneció cerrada debido a la necesidad de reparaciones y a la incertidumbre legal sobre su propiedad, que quedó en proceso de sucesión.