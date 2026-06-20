Cómo se ha transformado el marketing tradicional para el posicionamiento

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Mientras algunas compañías siguen haciendo campañas aisladas, las marcas que están creciendo ya están trabajando bajo otra lógica que es más conectada, más inteligente y orientada directamente a resultados de negocio.

Por revistaeyn.com Por décadas, el marketing funcionó con una lógica relativamente simple. En ella, las marcas que más gastaban en publicidad eran las que más probabilidades tenían de ganar participación de mercado. Sin embargo, este paradigma está cambiando rápidamente, de acuerdo con los especialistas. Precisamente, añaden, la entrada de la inteligencia artificial (IA), la fragmentación de audiencias, la velocidad del cambio tecnológico y la necesidad de tomar decisiones basadas en evidencia están dando paso a una nueva etapa del crecimiento empresarial.

“El marketing que hemos conocido por años, donde el éxito dependía principalmente del presupuesto, ya no existe. En la actualidad, la marca que gana no es la que más publica o la que más invierte, sino la que aprende más rápido, la que optimiza mejor y la que logra conectar creatividad, tecnología, datos e inteligencia artificial en un mismo sistema de crecimiento”, afirma Raimundo Mujica, Country Manager de Moov Media Group (MMG) para Costa Rica. De acuerdo con Mujica, muchas organizaciones siguen funcionando con estructuras fragmentadas donde equipos, plataformas y canales operan en forma aislada. El problema de ello, dice, es que mientras algunas compañías siguen haciendo campañas aisladas, las marcas que están creciendo ya están trabajando bajo otra lógica que es más conectada, más inteligente y orientada directamente a resultados de negocio.

Ventaja competitiva

“Este cambio implica dejar atrás la visión del marketing como área táctica enfocada exclusivamente en generar visibilidad y convertirlo en un motor estratégico capaz de impulsar decisiones comerciales, detectar oportunidades y mejorar continuamente su desempeño”, añadió Mujica. El Country Manager de MMG para Costa Rica, mencionó que un aspecto importante es tener claro que la IA por sí sola no es una ventaja competitiva. La diferencia radica en cómo se integra dentro del negocio.