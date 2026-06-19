McDonald’s Corporación reconoció legado de Yolanda de Cofiño, creadora de la Cajita Feliz

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
La historia de una de las innovaciones más emblemáticas de McDonald’s a nivel mundial tiene origen en Guatemala. Así lo recordó la corporación durante la Convención Mundial de McDonald’s 2026, celebrada en Las Vegas, donde fue reconocida Yolanda Fernández de Cofiño, fundadora de McDonald’s Mesoamérica y creadora del concepto que dio vida a la famosa Cajita Feliz.
El homenaje tuvo lugar ante representantes de más de 100 mercados de la cadena alrededor del mundo, quienes conocieron nuevamente la historia de una idea nacida en Guatemala que transformó la experiencia de millones de familias y niños en los restaurantes de la marca.
A través de un video conmemorativo, McDonald’s destacó el legado de doña Yolanda, cuyo ingenio permitió desarrollar un menú infantil adaptado a las necesidades de las familias, iniciativa que posteriormente evolucionó hasta convertirse en la Cajita Feliz, uno de los productos más reconocidos de la compañía.
“Como equipo de Mesoamérica, nos llena de emoción y satisfacción ver cómo una idea que nació en nuestra región sigue trascendiendo generaciones y fronteras”, expresó la empresa.
INSPIRACIÓN DE LO COTIDIANO
La historia comenzó a principios de la década de 1970, cuando Yolanda Fernández de Cofiño era ama de casa y madre de cinco hijos. Aunque inicialmente se involucró en el negocio para ayudar a su esposo, José Cofiño, quien había adquirido la franquicia de McDonald’s en Guatemala, terminó enamorándose del proyecto y convirtiéndose en una pieza fundamental para su desarrollo.
En entrevistas con Estrategia & Negocios, doña Yolanda recordó que el primer restaurante atravesaba dificultades financieras cuando decidió involucrarse directamente en la operación. Lo que comenzó como un apoyo temporal se transformó en una carrera empresarial que marcaría la historia de la compañía.
La inspiración para crear la Cajita Feliz surgió de una observación cotidiana. Desde la caja registradora veía cómo los niños pedían los mismos productos que los adultos, lo que generaba desperdicio y mayores gastos para las familias. Pensando en una alternativa, diseñó un menú infantil con porciones adecuadas y un pequeño obsequio, al que llamó inicialmente “Menú de Ronald”.
La propuesta llamó la atención de ejecutivos de mercadeo de la corporación estadounidense, quienes la presentaron a nivel internacional. Posteriormente se incorporaron la caja y los juguetes, dando origen a la actual Cajita Feliz.
Pero la innovación de Yolanda de Cofiño fue mucho más allá. En Guatemala también nacieron las fiestas infantiles de McDonald’s, que luego se expandieron a otros mercados de la cadena. Asimismo, impulsó conceptos pioneros como los desayunos y el autoservicio, convirtiendo al país en uno de los mercados más innovadores de América Latina dentro de la organización.
En 1979, Guatemala implementó uno de los primeros servicios de autoservicio de McDonald’s en Latinoamérica. Poco después, se convirtió también en pionera regional en la oferta de desayunos, una propuesta que inicialmente generó dudas, pero que con el tiempo se consolidó como un éxito comercial.
Su visión también alcanzó el ámbito social. En 1999 impulsó el primer McDía Feliz en Guatemala, una jornada solidaria en la que las ventas del Big Mac se destinan a programas de apoyo comunitario. La iniciativa logró convocar a artistas, deportistas, comunicadores y miles de ciudadanos, alcanzando incluso récords mundiales de venta por restaurante en un solo día.
Actualmente, el legado de Yolanda Fernández de Cofiño continúa vigente en McDonald’s Mesoamérica, organización que opera 160 restaurantes en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Con más de 5.000 colaboradores, la compañía se ha consolidado como el mayor franquiciador de la marca en Centroamérica, manteniendo como eje de crecimiento el principio que ha guiado su historia: crear experiencias que generen “gente feliz”.
Más de cuatro décadas después de aquella sencilla idea concebida en Guatemala, la Cajita Feliz sigue siendo un símbolo global de la marca y una muestra del impacto que la innovación centroamericana puede tener en el mundo.