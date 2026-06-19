McDonald’s Corporación reconoció legado de Yolanda de Cofiño, creadora de la Cajita Feliz

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El homenaje tuvo lugar ante representantes de más de 100 mercados de la cadena alrededor del mundo, quienes conocieron nuevamente la historia de una idea nacida en Guatemala que transformó la experiencia de millones de familias y niños en los restaurantes de la marca.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La historia de una de las innovaciones más emblemáticas de McDonald’s a nivel mundial tiene origen en Guatemala. Así lo recordó la corporación durante la Convención Mundial de McDonald’s 2026, celebrada en Las Vegas, donde fue reconocida Yolanda Fernández de Cofiño, fundadora de McDonald’s Mesoamérica y creadora del concepto que dio vida a la famosa Cajita Feliz. El homenaje tuvo lugar ante representantes de más de 100 mercados de la cadena alrededor del mundo, quienes conocieron nuevamente la historia de una idea nacida en Guatemala que transformó la experiencia de millones de familias y niños en los restaurantes de la marca.

A través de un video conmemorativo, McDonald’s destacó el legado de doña Yolanda, cuyo ingenio permitió desarrollar un menú infantil adaptado a las necesidades de las familias, iniciativa que posteriormente evolucionó hasta convertirse en la Cajita Feliz, uno de los productos más reconocidos de la compañía. “Como equipo de Mesoamérica, nos llena de emoción y satisfacción ver cómo una idea que nació en nuestra región sigue trascendiendo generaciones y fronteras”, expresó la empresa.

INSPIRACIÓN DE LO COTIDIANO

La historia comenzó a principios de la década de 1970, cuando Yolanda Fernández de Cofiño era ama de casa y madre de cinco hijos. Aunque inicialmente se involucró en el negocio para ayudar a su esposo, José Cofiño, quien había adquirido la franquicia de McDonald’s en Guatemala, terminó enamorándose del proyecto y convirtiéndose en una pieza fundamental para su desarrollo. En entrevistas con Estrategia & Negocios, doña Yolanda recordó que el primer restaurante atravesaba dificultades financieras cuando decidió involucrarse directamente en la operación. Lo que comenzó como un apoyo temporal se transformó en una carrera empresarial que marcaría la historia de la compañía. La inspiración para crear la Cajita Feliz surgió de una observación cotidiana. Desde la caja registradora veía cómo los niños pedían los mismos productos que los adultos, lo que generaba desperdicio y mayores gastos para las familias. Pensando en una alternativa, diseñó un menú infantil con porciones adecuadas y un pequeño obsequio, al que llamó inicialmente “Menú de Ronald”.