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Panamá impulsa la formación de talento digital con hasta 10.000 becas

Las becas permitirán a los participantes acceder a la plataforma educativa de Google, que ofrece más de 700 cursos enfocados en disciplinas clave para la economía digital, entre ellas inteligencia artificial, análisis de datos, computación en la nube, ciberseguridad y liderazgo tecnológico.

  • Panamá impulsa la formación de talento digital con hasta 10.000 becas

    El anuncio fue realizado por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, durante el lanzamiento de la iniciativa Talent Up Panamá. Foto de cortesía
2026-06-18

Por revistaeyn.com

Panamá apuesta por fortalecer las habilidades digitales de su población como parte de su estrategia para mejorar la competitividad y responder a las nuevas exigencias del mercado laboral global. En ese contexto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció la disponibilidad de hasta 10.000 becas para que ciudadanos panameños accedan a programas de formación especializada en áreas tecnológicas de alta demanda.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, durante el lanzamiento de la iniciativa Talent Up Panamá, un proyecto impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Google Cloud y la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), que busca desarrollar competencias digitales avanzadas y facilitar el acceso a certificaciones con reconocimiento internacional.

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Las becas permitirán a los participantes acceder a la plataforma educativa de Google, que ofrece más de 700 cursos enfocados en disciplinas clave para la economía digital, entre ellas inteligencia artificial, análisis de datos, computación en la nube, ciberseguridad y liderazgo tecnológico.

Durante su intervención en el Google Cloud Roadshow Centroamérica 2026, Chapman destacó que la transformación económica mundial está modificando la manera en que se genera valor y riqueza.

“El talento humano es un factor decisivo para el crecimiento económico”, planteó el ministro al subrayar que Talent Up Panamá constituye una respuesta concreta a las necesidades actuales del mercado laboral y una oportunidad para preparar a los trabajadores del futuro.

Chapman señaló que Panamá posee ventajas importantes para consolidarse como un centro regional de innovación y servicios tecnológicos. Sin embargo, reconoció que uno de los principales retos sigue siendo incrementar la disponibilidad de profesionales certificados en competencias digitales avanzadas.

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La iniciativa también busca promover una participación más inclusiva en la transformación tecnológica. En ese sentido, el Gobierno adelantó que trabajará para ampliar el acceso a estas oportunidades entre jóvenes de las provincias, mujeres que actualmente tienen baja representación en sectores tecnológicos y servidores públicos que requieran nuevas capacidades para contribuir a la modernización del Estado.

Por su parte, la rectora de la Universidad Tecnológica de Panamá, Ángela Laguna Caicedo, destacó que la alianza representa un importante respaldo a la misión académica de la institución en un entorno marcado por rápidos cambios tecnológicos y nuevas demandas profesionales.

La académica valoró la colaboración entre Google Cloud y el BID, al considerar que este tipo de iniciativas amplían el acceso al conocimiento especializado y generan nuevas oportunidades para estudiantes, docentes, investigadores y personal administrativo.

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