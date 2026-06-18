Panamá impulsa la formación de talento digital con hasta 10.000 becas

Por revistaeyn.com
Panamá apuesta por fortalecer las habilidades digitales de su población como parte de su estrategia para mejorar la competitividad y responder a las nuevas exigencias del mercado laboral global. En ese contexto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció la disponibilidad de hasta 10.000 becas para que ciudadanos panameños accedan a programas de formación especializada en áreas tecnológicas de alta demanda.
El anuncio fue realizado por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, durante el lanzamiento de la iniciativa Talent Up Panamá, un proyecto impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Google Cloud y la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), que busca desarrollar competencias digitales avanzadas y facilitar el acceso a certificaciones con reconocimiento internacional.
Las becas permitirán a los participantes acceder a la plataforma educativa de Google, que ofrece más de 700 cursos enfocados en disciplinas clave para la economía digital, entre ellas inteligencia artificial, análisis de datos, computación en la nube, ciberseguridad y liderazgo tecnológico.
Durante su intervención en el Google Cloud Roadshow Centroamérica 2026, Chapman destacó que la transformación económica mundial está modificando la manera en que se genera valor y riqueza.
“El talento humano es un factor decisivo para el crecimiento económico”, planteó el ministro al subrayar que Talent Up Panamá constituye una respuesta concreta a las necesidades actuales del mercado laboral y una oportunidad para preparar a los trabajadores del futuro.
Chapman señaló que Panamá posee ventajas importantes para consolidarse como un centro regional de innovación y servicios tecnológicos. Sin embargo, reconoció que uno de los principales retos sigue siendo incrementar la disponibilidad de profesionales certificados en competencias digitales avanzadas.
La iniciativa también busca promover una participación más inclusiva en la transformación tecnológica. En ese sentido, el Gobierno adelantó que trabajará para ampliar el acceso a estas oportunidades entre jóvenes de las provincias, mujeres que actualmente tienen baja representación en sectores tecnológicos y servidores públicos que requieran nuevas capacidades para contribuir a la modernización del Estado.
Por su parte, la rectora de la Universidad Tecnológica de Panamá, Ángela Laguna Caicedo, destacó que la alianza representa un importante respaldo a la misión académica de la institución en un entorno marcado por rápidos cambios tecnológicos y nuevas demandas profesionales.
La académica valoró la colaboración entre Google Cloud y el BID, al considerar que este tipo de iniciativas amplían el acceso al conocimiento especializado y generan nuevas oportunidades para estudiantes, docentes, investigadores y personal administrativo.