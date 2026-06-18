Panamá impulsa la formación de talento digital con hasta 10.000 becas

Empresas & Management

Las becas permitirán a los participantes acceder a la plataforma educativa de Google, que ofrece más de 700 cursos enfocados en disciplinas clave para la economía digital, entre ellas inteligencia artificial, análisis de datos, computación en la nube, ciberseguridad y liderazgo tecnológico.

Por revistaeyn.com Panamá apuesta por fortalecer las habilidades digitales de su población como parte de su estrategia para mejorar la competitividad y responder a las nuevas exigencias del mercado laboral global. En ese contexto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció la disponibilidad de hasta 10.000 becas para que ciudadanos panameños accedan a programas de formación especializada en áreas tecnológicas de alta demanda. El anuncio fue realizado por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, durante el lanzamiento de la iniciativa Talent Up Panamá, un proyecto impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Google Cloud y la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), que busca desarrollar competencias digitales avanzadas y facilitar el acceso a certificaciones con reconocimiento internacional.

Las becas permitirán a los participantes acceder a la plataforma educativa de Google, que ofrece más de 700 cursos enfocados en disciplinas clave para la economía digital, entre ellas inteligencia artificial, análisis de datos, computación en la nube, ciberseguridad y liderazgo tecnológico. Durante su intervención en el Google Cloud Roadshow Centroamérica 2026, Chapman destacó que la transformación económica mundial está modificando la manera en que se genera valor y riqueza. “El talento humano es un factor decisivo para el crecimiento económico”, planteó el ministro al subrayar que Talent Up Panamá constituye una respuesta concreta a las necesidades actuales del mercado laboral y una oportunidad para preparar a los trabajadores del futuro. Chapman señaló que Panamá posee ventajas importantes para consolidarse como un centro regional de innovación y servicios tecnológicos. Sin embargo, reconoció que uno de los principales retos sigue siendo incrementar la disponibilidad de profesionales certificados en competencias digitales avanzadas.