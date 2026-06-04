Comunicar sostenibilidad: más allá de los datos, las historias que transforman

Por: Luis Cerón (*)

Durante mucho tiempo, la sostenibilidad fue comunicada principalmente a través de cifras: toneladas reducidas, árboles sembrados, personas capacitadas, inversión social ejecutada o emisiones compensadas.

Estos datos siguen siendo importantes; permiten medir, comparar y rendir cuentas. Sin embargo, comunicar sostenibilidad no puede limitarse a presentar indicadores. El verdadero reto está en traducir esos datos en impactos comprensibles, cercanos y relevantes para las personas.

Hoy, las empresas enfrentan una ciudadanía más informada, consumidores más exigentes, colaboradores que buscan propósito y mercados que valoran cada vez más la transparencia. En este contexto, comunicar la sostenibilidad ya no es un ejercicio accesorio de reputación, sino una responsabilidad estratégica. No se trata solo de contar lo que se hace, sino de explicar por qué se hace, a quién beneficia, qué cambia y qué aprendizajes deja en el camino.

La sostenibilidad cobra sentido cuando se comunica desde el impacto. Decir que una empresa capacitó a 500 personas es valioso, pero contar cómo esa formación permitió que una mujer emprendedora fortaleciera su negocio, generara ingresos para su familia y recuperara confianza en su futuro, convierte el dato en una historia de transformación. Lo mismo ocurre con las acciones ambientales: no basta con informar la reducción de residuos o consumo energético; es necesario mostrar cómo esas decisiones contribuyen a comunidades más saludables, operaciones más responsables y modelos de negocio más resilientes.

Las historias tienen un poder que los reportes por sí solos no siempre logran: conectan emocionalmente, generan confianza y hacen visible el rostro humano de la sostenibilidad. Una buena comunicación permite que los grupos de interés comprendan que detrás de cada programa, alianza o inversión existen personas, territorios y oportunidades reales de cambio. En ese sentido, comunicar sostenibilidad es también democratizar la información, acercar los avances a la sociedad y abrir espacios para el diálogo.

Pero comunicar sostenibilidad exige coherencia. Las marcas no pueden construir reputación únicamente desde el discurso; deben hacerlo desde la evidencia. Una comunicación sólida parte de acciones reales, indicadores verificables y una narrativa honesta, capaz de reconocer avances, desafíos y áreas de mejora. En tiempos donde el “greenwashing” y el “social washing” son cada vez más cuestionados, la transparencia se convierte en un activo reputacional clave.

Cuando una empresa comunica bien su sostenibilidad, fortalece su credibilidad. Y cuando lo hace de forma consistente, convierte su propósito en confianza. La reputación de una marca ya no depende solamente de la calidad de sus productos o servicios, sino también de su capacidad para demostrar cómo contribuye al bienestar social, al cuidado ambiental y al desarrollo económico responsable.

Por eso, la comunicación de la sostenibilidad debe evolucionar: de informar actividades a narrar impactos; de publicar datos aislados a construir relatos con evidencia; de hablar de la empresa a mostrar la transformación que ocurre en las personas y comunidades. Las marcas que comprendan esto no solo comunicarán mejor, también construirán relaciones más auténticas, duraderas y valiosas con sus públicos.

En definitiva, comunicar sostenibilidad es contar con responsabilidad cómo una organización está contribuyendo al presente y al futuro. Es demostrar que detrás de cada indicador hay una decisión, detrás de cada decisión hay un compromiso y detrás de cada compromiso puede existir una historia capaz de inspirar transformación.

(*) El autor es Gerente de Comunicaciones en FUNDEMAS. (El Salvador)