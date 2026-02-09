GOL reanuda sus operaciones en Venezuela con vuelos directos desde Brasil

Por revistaeyn.com
GOL Líneas Aéreas, la principal aerolínea de Brasil, anunció la reanudación de sus operaciones en Caracas a partir del 8 de marzo, con vuelos directos desde el Aeropuerto Internacional de San Pablo/Guarulhos, uno de los principales hubs estratégicos de la compañía.
La ruta contará con cuatro vuelos semanales de ida y vuelta, operados los martes, jueves, sábados y domingos, con el objetivo de fortalecer la conectividad aérea y ampliar la oferta de viajes.
En este sentido, la conexión directa entre San Pablo y Caracas no solo acerca a los pasajeros venezolanos a otros destinos clave de la red internacional de GOL, como Buenos Aires, Santa Cruz de la Sierra, Asunción y Montevideo, a través del hub de Guarulhos, sino que también ofrece una mayor flexibilidad para planificar itinerarios internacionales, al facilitar el acceso a oportunidades comerciales y turísticas en la región, además de consolidar a San Pablo como un punto de enlace estratégico para quienes buscan conexiones rápidas y eficientes dentro de Sudamérica.
Por otro lado, este anuncio se enmarca en un contexto de fuerte expansión de GOL, que en esta temporada alta está brindando la mayor oferta internacional de la historia en los países de la región.
En total, la aerolínea suma más de 3.900 vuelos adicionales y pone a disposición 730.000 asientos, lo que representa un crecimiento del 20 % en comparación con el verano 2024/2025.
Los vuelos serán operados con aeronaves Boeing 737 MAX, el modelo más moderno y eficiente de la flota de GOL, que en su configuración internacional cuenta con capacidad para 176 pasajeros y brinda mayores niveles de confort a bordo, junto con una operación más eficiente y sostenible.