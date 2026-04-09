Delta Air y Southwest Airlines aumentan tarifas por equipaje facturado

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Delta y Southwest señalaron que las tarifas por la primera y segunda maleta facturada aumentarán en US$10 en nuevas reservas, elevando el costo a US$45 por la primera maleta y US$55 por la segunda.

Por revistaeyn.com Delta Air Lines y Southwest Airlines informaron que incrementarán las tarifas por equipaje facturado, mientras las aerolíneas buscan compensar el aumento de los costos del combustible para aviones, vinculados a la escalada de tensiones en Oriente Medio. El sector global de la aviación ha estado enfrentando precios más altos del combustible, lo que ha elevado los costos operativos y reducido los márgenes, después de que las tensiones en Oriente Medio interrumpieran el estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte de petróleo.

El combustible para aviones, que promedió entre US$85 y US$90 por barril en febrero antes de la guerra con Irán, se ha disparado hasta alrededor de US$209 por barril a nivel global, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Delta y Southwest señalaron que las tarifas por la primera y segunda maleta facturada aumentarán en US$10 en nuevas reservas, elevando el costo a US$45 por la primera maleta y US$55 por la segunda. Delta, que planea aplicar estos aumentos en rutas nacionales y en algunas rutas internacionales de corta distancia, indicó que la tarifa por una tercera maleta facturada subirá en US$50 hasta alcanzar los US$200.