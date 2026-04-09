Delta Air y Southwest Airlines aumentan tarifas por equipaje facturado

Por revistaeyn.com
Delta Air Lines y Southwest Airlines informaron que incrementarán las tarifas por equipaje facturado, mientras las aerolíneas buscan compensar el aumento de los costos del combustible para aviones, vinculados a la escalada de tensiones en Oriente Medio.
El sector global de la aviación ha estado enfrentando precios más altos del combustible, lo que ha elevado los costos operativos y reducido los márgenes, después de que las tensiones en Oriente Medio interrumpieran el estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte de petróleo.
El combustible para aviones, que promedió entre US$85 y US$90 por barril en febrero antes de la guerra con Irán, se ha disparado hasta alrededor de US$209 por barril a nivel global, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo.
Delta y Southwest señalaron que las tarifas por la primera y segunda maleta facturada aumentarán en US$10 en nuevas reservas, elevando el costo a US$45 por la primera maleta y US$55 por la segunda.
Delta, que planea aplicar estos aumentos en rutas nacionales y en algunas rutas internacionales de corta distancia, indicó que la tarifa por una tercera maleta facturada subirá en US$50 hasta alcanzar los US$200.
La aerolínea detalló que el incremento se aplicará a las reservas realizadas a partir del miércoles. En el caso de Southwest, los cambios entrarán en vigor para reservas hechas a partir del jueves.
El aumento, que representa el primer incremento en las tarifas de equipaje doméstico de Delta en dos años, sigue movimientos similares de sus competidores United Airlines y JetBlue Airways.
A diferencia de algunos de sus rivales, Delta cuenta con un respaldo en forma de una refinería propia subsidiaria en Pensilvania.
La refinería tiene una capacidad de aproximadamente 190,000 barriles diarios, lo que le permite cubrir cerca de tres cuartas partes de sus necesidades de combustible, aunque sigue expuesta a aumentos en los precios del petróleo crudo.
Los beneficios de equipaje facturado vinculados a los programas de viajero frecuente, tarifas premium y tarjetas de crédito co-marcadas de la aerolínea se mantendrán sin cambios. Delta indicó que no habrá modificaciones en las tarifas de equipaje para rutas internacionales de larga distancia.
Con información de Reuters