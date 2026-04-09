Sojitz Corporation adquirió una participación de costarricense Veinsa Motors

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La alianza permitirá generar sinergias entre las empresas y acelerar oportunidades de crecimiento en Centroamérica, el Caribe y Sudamérica.

Por revistaeyn.com La multinacional japonesa Sojitz Corporation adquirió una participación del 25 % de Veinsa Motors y sus subsidiarias, empresa costarricense con más de 60 años en el sector automotor y parte del grupo empresarial AGE Holding. Veinsa Motors ha evolucionado hacia una plataforma integrada de movilidad que abarca importación de 13 marcas automotrices, operación de concesionarios, servicios de postventa, soluciones de movilidad a través de sus principales operaciones relacionadas, incluyendo FISA (real estate), Sixt Rent a Car y una red logística regional operada por AFE/AIMI.

Por su parte, Sojitz Corporation, con más de 100 años de historia, es una de las principales “Sogo Shosha” de Japón, término que se refiere a grandes casas de comercio e inversión global que operan de manera diversificada en múltiples industrias y geografías, integrando capital, conocimiento, financiamiento y acceso a mercados para desarrollar y escalar negocios a nivel internacional. “Esta alianza es un reconocimiento a décadas de trabajo disciplinado, crecimiento responsable y visión de largo plazo”,afirmó Salomón Aizenman, Presidente de AGE Holding.