Sojitz Corporation adquirió una participación de costarricense Veinsa Motors

Por revistaeyn.com
La multinacional japonesa Sojitz Corporation adquirió una participación del 25 % de Veinsa Motors y sus subsidiarias, empresa costarricense con más de 60 años en el sector automotor y parte del grupo empresarial AGE Holding.
Veinsa Motors ha evolucionado hacia una plataforma integrada de movilidad que abarca importación de 13 marcas automotrices, operación de concesionarios, servicios de postventa, soluciones de movilidad a través de sus principales operaciones relacionadas, incluyendo FISA (real estate), Sixt Rent a Car y una red logística regional operada por AFE/AIMI.
Por su parte, Sojitz Corporation, con más de 100 años de historia, es una de las principales “Sogo Shosha” de Japón, término que se refiere a grandes casas de comercio e inversión global que operan de manera diversificada en múltiples industrias y geografías, integrando capital, conocimiento, financiamiento y acceso a mercados para desarrollar y escalar negocios a nivel internacional.
“Esta alianza es un reconocimiento a décadas de trabajo disciplinado, crecimiento responsable y visión de largo plazo”,afirmó Salomón Aizenman, Presidente de AGE Holding.
“Hemos construido, desde Costa Rica, una plataforma sólida respaldada por talento humano comprometido y un modelo integral. La incorporación de Sojitz Corporation fortalece nuestras capacidades y nos proyecta hacia una nueva etapa de expansión regional”, agrega.
Aizenman destacó que la alianza permitirá generar sinergias y acelerar oportunidades de crecimiento en Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, combinando el liderazgo local de Veinsa Motors, como empresa de AGE Holding, con la experiencia global de Sojitz Corporation.